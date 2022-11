Rosalía es la reina de los Latin Grammys. Ha sido la estrella de la noche y de la entrega de premios al alzarse con el reconocimiento en cuatro categorías. Entre ellas, la de Mejor Álbum y atención porque es la primera vez que una mujer consigue esta hazaña dos veces en su carrera. Conocedora de que hoy el foco mediático apuntaba hacia ella, ha escrito en Instagram el típico post de agradecimiento a la academia, pero no se ha quedado solo en eso. Su publicación es toda una declaración de amor a Rauw Alejandro, su novio: "Muchas gracias por los grammys que de momento me ha concedido la academia pero este año es más especial que nuncaaaA pq lo estoy compartiendo con El Amor De Mi Vida"

Ella, impactante con un look de Miu Miu and Anita Ko. Con sus gafas de los 2000, que nunca falten. El vestido unía además todas las tendencias del momento: Drapeado, apertura lateral, transparencias y pedrería. Por supuesto, labios rojos.

El momento más sensual de Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy

Rosalía es la triunfadora de los Latin Grammy 2022 y, por supuesto, la gala tenía que contar con una actuación de la diva. La catalana se subió al escenario para interpretar tres de los temas que este año le han dado grandes alegrías y multitud de premios y reproducciones. Empezó con la intimista "Hentai", para después hacer bailar al patio de butacas con "La fama" y "Despechá".

Con el hit del verano, ha aprovechado para bajar del escenario y bailar con los allí presentes:

Ese "One, two, three... esta Motomami ya no está pa ti" bailando con su amor, con Rauw Alejandro ya queda para la historia de los Latin Grammy