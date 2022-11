Ni Rosalía, ni Georgina, la gran sorpresa de la 23 edición de los Latin Grammy la ha dado la cubana Ángela Álvarez. Esta mujer de 95 años se convirtió en la ganadora más longeva en ser galardonada en la categoría Mejor Artista Nuevo. Su nombre resonó en el Mandalay Bay Resort and Casino, donde se celebran estos galardones, y se impuso a otros artistas que competían en esta categoria de hasta 17 años.

Pero Ángela no subió sola al estrado, le acompañaba Silvana Estrada, quien también fue anunciada como ganadora de la misma categoría. “Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento”, dijo emocionada con su Grammy en la mano.

Ángela subió al escenario con ayuda de su nieto y productor, Carlos José Álvarez, y dio un discurso con el que buscó alentar al público a que, al igual que ella, persistan en lograr sus sueños. “Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño; aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Les prometo que nunca es tarde”, pronunció.

¿Qué disco tiene Ángela Álvarez? La nonagenaria ha lograo este galardón gracias a su álbum publicado en 2021, Ángela Álvarez, el cual contiene 15 canciones que fueron producidas por su nieto, Carlos José Álvarez. En el álbum, que recupera el estilo de los clásicos de la época de oro de la música cubana, instrumentos como la flauta, el clarinete, las maracas, el bongó dan ritmo a preciosos boleros con toques afrolatinos. Desde niña, el sueño de Ángela era convertirse en cantante. Se formó gracias al coro de la escuela y continuó con su pasión tras emigrar a Estados Unidos. Cuando su nieto, Carlos José, creció y se dio cuenta del extenso catálogo de canciones que tenía su abuela, más de 50 canciones. Decideron dar salida a su arte a través de su primer disco.