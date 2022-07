La cuestión es, ¿cómo podemos definir una buena combinación? Según el Food Pairing hay varios tipos de términos para definir la mezcla de varios sabores: pareja, pareja ideal, armonía y equilibrio, que se asignan en función de la intensidad del sabor de los componentes. Un ejemplo claro de una pareja ideal sería la del queso y el vino, donde el queso realza el vino al reducir la astringencia y la acidez de esta bebida, por lo que potencia la duración de los aromas de frutos rojos. Además, las tradiciones culinarias forman un papel clave en el maridaje. El del vino y el queso se remonta a la Antigua Roma.

Aunque esto no significa que no se puedan seguir creando nuevas recetas experimentando con los aromas y descubriendo nuevas combinaciones de alimentos. Gracias al Food Pairing, los cocineros diseñan nuevas recetas o reiventan platos ya existentes con toques insólitos, según explica el chef poseedor de 3 Soles Repsol Toño Pérez en MasterChef 10. Esta disciplina consiste en realizar un análisis químico de los alimentos y establecer una lista de los aromas moleculares de los que se componen.