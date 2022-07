No ha podido ser: Claudia se convierte en la última expulsada y se queda así a las puertas de la semifinal de MasterChef 10, en la que sí veremos a María Lo, Patricia, Verónica, Adrián y David. Su despedida ha provocado las lágrimas de Verónica, enterrada ya la antipatía que se despertaban en anteriores programas, así como un fuerte abrazo con su chef más querido, Pepe Rodríguez. La técnica del food pairing le ha jugado una mala pasada a Claudia: su plato no ha conquistado a los jueces, que se han quejado del exceso de sobrasada en una preparación en la que el protagonismo tenía que ser del aguacate.

El undécimo programa del concurso ha dejado otros grandes momentos, como la subasta de casquería (en la que solo se han lucido Adrián y María Lo) y también la rockera prueba de exteriores, con los jueces cantando "Satisfaction" y Adrián saturado por la doble capitanía. Si te has perdido el programa, puedes volver a verlo gratis y online en RTVE Play.

ASÍ HA SIDO EL PROGRAMA 11 DE MASTERCHEF 10

Raquel Meroño es la invitada de honor de la subasta ¡Menuda sorpresa se han llevado los últimos seis concursantes cuando han entrado en las cocinas de MasterChef! Una misteriosa mesa con campanas espera a María Lo, Patricia, Adrián, David, Claudia y Patricia, que se enfrentarán esta noche a un inolvidable reto: la subasta. Cada concursante parte con 90 minutos, con el que tienen que pujar por cada ingrediente. El ganador de cada subasta tendrá que descontar a esos 90 minutos iniciales el tiempo que pague por ese ingrediente, el principal de su plato. Para echarles una mano en esta primera prueba de la noche se encuentra Raquel Meroño, con una gran experiencia: ganó la quinta edición de MasterChef Celebrity y ahora se encuentra inmersa en una nueva aventura culinaria, y es que en redes sociales se dedica a "enseñar platos fáciles y ricos justamente a todas esas personas que no saben cocinar".

Patricia "pierde" la subasta de casquería Adrián se ha quedado con las manitas de cordero, que le han costado 30 minutos. Es un ingrediente que no se le da nada mal: sus manitas de cerdo a la vizcaína le hicieron entrar en MasterChef y se podría decir que también comprometerse con su novia. ¿Le traerán la misma suerte que en el casting? La puja de MasterChef desata la locura en Patricia RTVE.es David, por su parte, tendrá que cocinar unas patas de conejo en 40 minutos, después de gastar 50 en la puja. Claudia, que ha pujado en las primeras rondas de la subasta, se ha hecho con el tercer ingrediente, las patas de gallina. Por ellas ha pagado también 50 minutos tras vivir una lucha encarnizada con Patricia. Las manitas de cerdo van para Verónica por 50 minutos, mientras que María Lo se ha gastado cinco minutos más en sus patas de cangrejo real. El último ingrediente ha ido directamente para Patricia, que no ha conseguido ganar ninguna puja. Bajo la campana se ha encontrado las ancas de rana, que tendrá que cocinar en muy poquito tiempo… ¡Solo 25 minutos! Los concursantes tienen un gran aliciente para hacer un trabajo perfecto. El mejor concursante ganará una experiencia gastronómica para dos personas en Atrio, el restaurante de Toño Pérez en Cáceres, con tres soles Repsol.

Accidente en la cocina Las prisas son malas consejeras y si no que se lo digan a Patricia. A pesar del poco tiempo del que dispone para la prueba, la concursante se ha liado la manta a la cabeza y se ha propuesto hacer una esfera de nata líquida con ajo. Sin embargo, se le ha olvidado el gluconolactato y la bolsa en la que había colocado el líquido se ha abierto, manchando el interior de la máquina. ¿Por qué ocurre esto? Jordi Cruz se lo ha explicado a Raquel Meroño: "Esta máquina mete presión y llega un punto que hierve y sale de la bolsa. Si tiene aire lo que hay dentro, aún peor, porque el aire se ensancha y hierve más. Si es nata y está un poco batida, ya se sale a lo loco". A pesar de todo, parece que Patricia ha conseguido acabar sus ancas de rana a tiempo en esta complicada prueba, que casi todos los aspirantes han concluido entre prisas.

Adrián domina la primera prueba Los jueces han encontrado pegas a casi todos los platos, desde el "Brutalismo" de Verónica ("Es feo y está malo", le ha dicho Jordi) hasta el homenaje de Claudia a su abuela en forma de canelón de patitas de gallina, cuya falta de salsa y presencia de huesos han molestado a los chefs. Tanto el "conejo disaster" de David como las ancas de rana de Patricia han tenido la misma crítica: su ingrediente principal estaba crudo. "Tus ancas de rana y las patas de conejo de David podrían hacer una carrera. ¡Están vivas!", ha bromeado Pepe Rodríguez. Ante esta situación, los aspirantes han recibido un tirón de orejas grupal por no dominar la casquería, todos menos María Lo y Adrián, cuyo trabajo han destacado los jueces. Pero solo puede haber un ganador y esa persona es… ¡Adrián! El vasco gana la primera prueba de la noche gracias a "Paredes de Nava", como ha bautizado a su plato, y se lleva también la experiencia gastronómica en Atrio.

Los jueces dan el do de pecho Pepe se transforma en el Mick Jagger de MasterChef RTVE.es El undécimo programa de MasterChef 10 ha homenajeado a la música en su prueba de exteriores, que se ha celebrado en WAH, un espacio que aúna una experiencia gastronómica con una musical. Para inaugurar la ocasión, los jueces han hecho una entrada por todo lo alto. Al ritmo de "Satisfaction" de los Rolling Stones y después "Highway to Hell" de AC/DC, Pepe, Jordi y Samantha han dado el cante. Literalmente. Acompañados de los artistas de WAH, los chefs han dejado con la boca abierta a los concursantes. Como ganador de la primera prueba, Adrián ha recibido la doble capitanía. Además de dirigir los dos equipos en las cocinas, también ha elegido a sus integrantes. En el equipo rojo han quedado David y Claudia, mientras que Verónica, María Lo y Patricia han formado el azul. David ha notado una "estrategia" por parte de Adrián: "Si hubiese querido hacerlo más o menos equitativo, hubiese metido a Patri también con nosotros. Ahora queda que nosotros le demos la vuelta a esa estrategia y ya está, que es lo que va a pasar". Los equipos tienen que cocinar canciones. ¿Cuáles? El equipo azul tiene un menú formado por "Born in the USA" (clam chowder con espuma de bacon), "Bohemian Rhapsody" (scone relleno de roast beef con perlas de menta y brandy) y "Gangnam Style" (crema de coco con perlas de tapioca, sorbete de mango y lima y esponja de curry verde). La playlist del equipo rojo comienza con "Rumore" (bombones de vaca y parmesano) y continúa con "No estamos lokos" (bocata de boquerón con salmorejo y jamón) y "México lindo y querido" (pan de elote con salsa de cajeta y sorbete de cacao y chili).

Adrián, "desbordado" por la doble capitanía La doble capitanía ha dejado muy nervioso a Adrián. Ha llegado un momento de la prueba en el que ha reunido a los dos equipos para pedirles ayuda: "Es de inteligentes también decir cuando se está desbordado. Estoy desbordado ahora mismo. Me tenéis que echar un cable". El estrés de la prueba ha acabado afectando también a David, que se ha alejado un momento de los fogones. "Se me está cruzando el cable. Me estoy agobiando", le ha explicado a Jordi. El chef le ha animado a continuar y así lo ha hecho, visiblemente agobiado durante el resto del cocinado. Ambos equipos han tenido que sacar cada tapa a la vez y el rojo ha alterado el orden para ir a tiempo, comenzando su cóctel con la segunda tapa, "No estamos lokos". El resto del servicio ha transcurrido sin más obstáculos. ¿Quién tendrá que bajar a los fogones de la prueba de eliminación?

Elegidas las primeras tres semifinalistas Antes de valorar los platos, los jueces han querido hablar de la actuación de Adrián, quien ha reconocido haberse sentido saturado: "Era impotencia conmigo mismo, una rabia, unas ganas de llorar, de verdad… La única vez que me he visto tan saturado en mi vida como hoy ha sido cuando me dijeron que iba a entrar en prisión". La capitanía de Adrián ha pasado factura al equipo rojo, integrado por Claudia y David. "La clave de lo que ha pasado hoy en la cocina roja es que efectivamente el capitán no ha sabido dar las direcciones oportunas, pero también es cierto que ninguno de vosotros dos ha asumido esa pérdida del capitán. Es más, ha pedido ayuda y vosotros dos no habéis reaccionado", ha señalado Jordi. Patricia, Verónica y María Lo se han ganado su pase a la semifinal de MasterChef 10, mientras que Claudia, David y Adrián tienen que jugarse el pase en la prueba de expulsión.

La prueba de expulsión descubre el food pairing Aprende a cocinar y combinar bien los alimentos con ciencia: qué es Food Pairing MARINA SEGOVIA Solo quedan dos delantales sin dueño. Para descubrir quiénes se los cuelgan, Adrián, David y Claudia se tendrán que enfrentar a una prueba de expulsión con una técnica revolucionaria de protagonista, el food pairing. ¿Qué ingredientes sorprendentes combinan con el aguacate de Claudia, las alcachofas de David y la costilla de cerdo de Adrián, las bases de sus platos? El food pairing tiene la solución gracias a la búsqueda de aromas en común. Cada uno de los concursantes se ha lanzado a adivinar los siete ingredientes que mejor combinan según esta técnica, aunque no lo han bordado. Claudia no ha acertado ninguno de estos ingredientes, mientras que David ha encontrado tres y Adrián cuatro. Pero no serán los únicos que cocinen en esta prueba: Pepe preparará un plato con queso manchego y los siete mejores ingredientes según el food pairing. Toño Pérez, del restaurante Atrio, podrá ver cómo se les da este reto. Pepe se atreve a hacer una prueba de expulsión en MasterChef RTVE.es

Adrián y David se ven como rivales ¿Cómo puede combinar el aguacate con la avellana? ¿Y la costilla de cerdo con el café? Claudia, Adrián y David han asumido el reto y se han puesto manos a la obra, cocinando con los siete ingredientes adecuados según el food pairing. El cocinado de esta prueba de expulsión ha transcurrido sin sobresaltos, pero con tiempo para que tanto Adrián como David digan quién quieren que abandone MasterChef 10. "Prefiero que se vaya Adri", ha dicho David al ser preguntado por Jordi. Y ojo, porque Adrián prefiere que se vaya David, porque es "más fuerte". El primero en presentar su plato ha sido Pepe. El juez ha demostrado que el food pairing funciona y muy pero que muy bien. Mezclando agridulce de fresa con aceite de sobrasada, crujiente de queso con moras pegadas y granizado de agua de coco y esencia de rosas y un sorbete de cava y champán ha presentado un plato con un veredicto unánime: espectacular. ¿Conseguirán los concursantes estar a su nivel?