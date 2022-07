La evolución en las cocinas de Claudia ha sido increíble. La aspirante entró a MasterChef siendo una candidata que mostraba una seguridad arrolladora y poco a poco ha dejado que vayamos viendo en las pruebas a la verdadera Claudia. Una Claudia que ha luchado desde muy pequeña por hacerse un hueco en una sociedad que no para de exigirte la perfección. Una Claudia amante de la gastronomía, que perdona, rectifica y cuida a los suyos. Pero, que a su vez saca todo su temperamento cuando es necesario. ¿Recuerdas lo mal que comenzó su relación con Verónica? Mira ahora cómo han terminado las aspirantes siendo súper amigas y hasta compartiendo su amor por el chef Pepe Rodríguez. “Verónica y yo podemos compartir porque estoy muy en la línea de Verónica”, comentaba Claudia a los jueces. “El poliamor, el poliamor…”, contestaba Samantha Vallejo Nájera. “Pues la verdad es que sí, la he conocido, creo que tenemos muchas cosas en común. No de comida fit, porque yo ahí no, pero de carácter y gustos somos muy parecidas”.

La locura llega con Patricia a su lado Algunos de los mejores momentos de Claudia los hemos vivido cuando la aspirante se ha unido a su compañera Patricia en alguna prueba. ¿Quién no recuerda aquel mítico exterior bajo la capitanía de Patricia? O, por supuesto, esta divertidísima prueba de los robos que nos han regalado en el último programa en la que lucharon por unas patas de pollo. “Atrévete, atrévete, que como lo levantes otra vez verás”, decía Patricia. Claudia sin poder parar de reír terminaba apostando por el producto y reconociendo que lo hacía por pasárselo bien más que porque le pareciera un producto interesante. Claudia ya ha explicado en muchas ocasiones que ella y Patricia tienen muchas cosas en común en cuanto a carácter se refiere. Por ello, cuando ambas se unen es una auténtica explosión de locura y un enfrentamiento que la verdad jamás llega a convertirse en polémica. Ambas se conocen muy bien, saben cuales son sus limitaciones, se respetan y ponen freno cuando toca.