La evolución en las cocinas de Claudia ha sido increíble. La aspirante entró a MasterChef siendo una candidata que mostraba una seguridad arrolladora y poco a poco ha dejado que vayamos viendo en las pruebas a la verdadera Claudia. Una Claudia que ha luchado desde muy pequeña por hacerse un hueco en una sociedad que no para de exigirte la perfección. Una Claudia amante de la gastronomía, que perdona, rectifica y cuida a los suyos. Pero, que a su vez saca todo su temperamento cuando es necesario. ¿Recuerdas lo mal que comenzó su relación con Verónica? Mira ahora cómo han terminado las aspirantes siendo súper amigas y hasta compartiendo su amor por el chef Pepe Rodríguez. “Verónica y yo podemos compartir porque estoy muy en la línea de Verónica”, comentaba Claudia a los jueces. “El poliamor, el poliamor…”, contestaba Samantha Vallejo Nájera. “Pues la verdad es que sí, la he conocido, creo que tenemos muchas cosas en común. No de comida fit, porque yo ahí no, pero de carácter y gustos somos muy parecidas”.