Les millors recomanacions i estrenes pel cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Maria Vergés, i 'Punts de Vista' l'actor Lluís Homar i l'escriptora Elisenda Roca i la il·lustradora Cristina Losantos
- Diumenge, La 2Cat estrena dues novetats 'Cinema de mercat' conduït per Pep Prieto i 'Fonamentals', l'espai d'arquitectura amb Anna Solé
- Dissabte 11 i diumenge 12 d'abril a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' convida la Síndica d'Aran Maria Vergés, i Lluís Homar, Elisenda Roca i Cristina Losantos visiten 'Punts de vista'. Diumenge, s'estrenen 'Cinema de mercat' amb Sergi López i 'Fonamentals' amb la Fundació Joan Miró. A més, Genís Roca visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' es trasllada a Coma-ruga, 'El escarabajo verde' emet la segona part de 'A la vora de l'abisme' i 'Docu2' estrena 'Déu ho veu'.
Dissabte: l'actualitat política i les millors propostes culturals
Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' entrevista la Síndica d'Aran, Maria Vergés, màxima autoritat del Govern i Administració de l'Aran. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de vista' amb Tània Sarrias, convida l'actor Lluís Homar per parlar de la nova obra de teatre 'Memorias de Adriano' i l'escriptora Elisenda Roca i la il·lustradora Cristina Losantos, que presenten la col·lecció de llibres infantils 'Endavant'. A més, els col·laboradors habituals: Rita Roig que porta la secció 'Imprescindibles', l'actualitat cinematogràfica amb Desirée de Fez i les novetats musicals amb Víctor Clarés.
18:15h a La 2Cat
Diumenge: cinema, digitalització, Copons, Fundació Joan Miró i la vida d'Oscar Tusquets
La 2Cat estrena 'Cinema de mercat'. Pep Prieto recorre els mercats més emblemàtics de Barcelona per conversar amb actors i actrius catalans en un format proper, fresc i ple de complicitat. Entre parades i passadissos, el periodista descobreix el vessant més personal i professional dels convidats, repassant trajectòries, anècdotes i nous projectes en un entorn quotidià que connecta cultura i ciutat. El primer capítol compta amb l'actor Sergi López visita el mercat de Sants.
13:30h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Genís Roca, arqueòleg de formació i un dels principals experts en transformació digital del nostre país. Tot i que va arribar al món tecnològic per casualitat, és un gestor d’equips nat i una veu imprescindible per entendre cap a on avança la nostra societat digital.
15:00h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el segon capítol de la sèrie 'A la vora de l'abisme'. L'equip del programa visita ciutats europees que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai a les nostres urbs.
18:00h a La 2Cat
Després, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita Coma-ruga per descobrir l'activitat Onades Inclusives, de l'Associació Superando, un projecte d'esport aquàtic per a tothom. Àvies i nets es posaran el banyador per fer paddle surf i ser voluntaris per un dia.
18:30h a La 2Cat
La 2Cat estrena el programa 'Fonamentals', presentat per Anna Solé. Un recorregut audiovisual per la ciutat de Barcelona a través dels seus edificis més significatius, no només com a peces arquitectòniques, sinó com a escenaris de vida. Una sèrie de producció pròpia que s’allunya de la mirada turística i posa el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais. El primer capítol s'endinsa en la Fundació Joan Miró.
19:30h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena 'Déu ho veu', un documental coproduït per RTVE, Caixaforum+ i Filmin sobre la vida i obra d'Oscar Tusquets. Dirigit per Alex Guimerà i Guillem Ventura, aquest viatge a l'univers creatiu de l'artista fusiona arquitectura, disseny, pintura i escriptura. A través de la seva mirada irreverent i el seu cercle d'amics, el documental revela un creador lliure i provocador que mai no va trair la seva essència.
20:00h a La 2Cat