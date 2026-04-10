Lluís Homar i Elisenda Roca, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya convida l'actor de 'Memorias de Adriano' i l'escriptora i la il·lustradora dels llibres infantils 'Endavant'
- Dissabte 11 d'abril, a les 18:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
El pròxim dissabte, 'Punts de vista' acull l'actor Lluís Homar per parlar de la nova obra de teatre 'Memorias de Adriano', que protagonitza al Romea de Barcelona, sobre la vida i la mort de l'emperador romà. Després, passen pel programa cultural de RTVE Catalunya l'escriptora Elisenda Roca i la il·lustradora Cristina Losantos, que presenten la col·lecció de llibres infantils 'Endavant', sobre temes i conflictes d'aquesta etapa vital com l’ús de les noves tecnologies, les baralles o les mentides.
Inspirada en la novel·la de Marguerite Yourcenar, l'obra d'estrena del Teatre Romea 'Memorias de Adriano' explica en forma de monòleg la vida i la mort de l'emperador romà Adrià. El programa cultural presentat per Tània Sarrias en rep l'actor protagonista, Lluís Homar, que interpreta un mandatari tan savi i magnífic com cec i contradictori que fa balanç de la seva vida al final dels seus dies. 'Memorias de Adriano' es va estrenar a Mèrida el 2025 i, després d'una cinquantena de representacions, ha arribat al Teatre Romea, on funcionarà fins el 10 de maig.
A continuació, el programa acull dues persones que miren el món amb ulls d’un infant, són l'escriptora Elisenda Roca i la il·lustradora Cristina Losantos, que presenten la col·lecció de llibres infantils 'Endavant', sobre temes i conflictes de la infantesa com l’ús de les noves tecnologies, les baralles o les mentides. Roca i Losantos expliquen que sempre treballen fugint de “la moralina”; són partidàries que l’infant percebi, a través de l’entreteniment i l’humor, una situació que és disfuncional per a la bona convivència.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. Rita Roig porta la secció 'Imprescindibles', dedicada a la novena edició de la trobada 'Urban Sketchin' a Catalunya, del 'Sismodansa' d'Olot i, dues setmanes abans de Sant Jordi, ens proposa una visita a Calonge, el poble dels llibres. Després, Desirée de Fez parlarà les darreres estrenes de cinema 'Kill Bill: The Whole Bloddy Affair' o 'Incontrolable', mentre que Víctor Clarés repassarà el nou disc 'Oxitocina', de Joan Miquel Oliver i 'Amor Líquido' de Svetlana.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al migdia a La 2Cat.