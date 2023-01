'Irán, velos y turbantes', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ ofrece este sábado un reportaje especial realizado en Irán, sobre la crisis de la república islámica y las protestas contra el régimen. Además, en ‘Brasil, después del caos’ el programa analiza el reciente asalto a la democracia de grupos bolsonaristas; y en ‘Next Generation: planes de futuro’ se acerca a proyectos beneficiados por los fondos de recuperación tras la pandemia.

‘Irán, velos y turbantes’

‘Informe Semanal’ viaja en exclusiva a Irán. Las protestas en la calle han puesto contra las cuerdas al régimen. Cada vez son más las ejecuciones y los detenidos por las revueltas a raíz de la detención y muerte bajo custodia, en septiembre, de la joven Mahsa Amini por no llevar bien colocado el velo islámico. Son precisamente las mujeres, las más jóvenes, las que lideran esta nueva revolución. Zahedeh Eskandarloo, la campeona nacional de rallies, nos asegura que "al principio fue muy difícil, porque los pilotos no nos reconocían como rivales, pero no paré y luché por nuestros derechos”.

Ángela Rodicio y Juana Martín, al frente de este trabajo, han visitado también la universidad. Pocos jóvenes se atreven a hablar. Pertenecen a la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, los años del primer gobierno reformista del presidente Jatamí, cuando se empezó a hablar de Estado de derecho en Irán. Les preguntan por su futuro y, los que se atreven a decir algo, lo imaginan lejos de Irán. Entrevistan a Masumé Ebtekar, la que fuera vicepresidenta con los líderes reformistas, Jatamí y Ruhaní. Ahora en la oposición, nos dice que "tenemos que mantener nuestras esperanzas en el futuro de Irán. Creemos en la generación joven, en la gente".

A la crisis social en Irán se une una situación económica desesperada, con una hiperinflación del 48% en el último año. El régimen ha eliminado el dinero de la circulación. Sólo se puede pagar con tarjetas de débito locales. El presidente Raisí deriva la responsabilidad a las sanciones impuestas tras la ruptura del Acuerdo Nuclear hace cuatro años. De este tema ‘Informe Semanal’ habla con Ali Bagheri Kaniel, viceministro de Exteriores y jefe negociador nuclear. A pesar de la cooperación militar de Irán con Rusia, subraya que su política con Ucrania es neutral.