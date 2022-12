Después de más de un año de audiencias y múltiples entrevistas, la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de 2021 ha aprobado recomendar la imputación al expresidente Donald Trump por cuatro delitos. Se trata de la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Cámara de Representantes pide procesar a un exmandatario.

El comité, formado por nueve miembros -dos de ellos republicanos-, ha mostrado vídeos y fotografías inéditas del día del ataque y ha demostrado a lo largo de nueve audiencias públicas que Trump decidió no frenar de forma inmediata el asalto, en el que murieron cinco personas y alrededor de 140 agentes resultaron heridos.

Asistentes del expresidente también han hablado sobre los enfados de Trump y las presiones del expresidente a su vicepresidente Mike Pence, al Departamento de Justicia, así como a legisladores estatales y funcionarios electorales, para impedir su derrota en los comicios de 2020.

También reprodujo un vídeo que mostraba la cronología del asalto al Capitolio , con imágenes que no se habían visto antes de cámaras de seguridad.

El comité reprodujo extractos de entrevistas grabadas a personas cercanas al magnate neoyorquino , como el ex fiscal general William P. Barr, quien le dijo al propio Trump que hablar de un fraude electoral era una “mentira”. Asimismo, se mostraron fragmentos de una entrevista de la hija de Trump, Ivanka, en la que apoyaba las conclusiones de Barr.

El exfiscal general testificó que el expresidente descartó las afirmaciones de que no había pruebas de fraude electoral y afirmó que Trump estaba “despegado de la realidad” y no le interesaban “cuáles fueron los hechos reales”.

Un mandatario enfurecido

La exasistente de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson, quien tuvo contacto cercano con Trump los días previos al asalto al Capitolio, compareció en la sexta audiencia.

Hutchinson dibujó una imagen de Trump desquiciado, que se puso "furioso" cuando se enteró de que sus seguidores que iban armados fueron rechazados en el mitin que ofreció antes de la marcha hacia las sedes de las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos.

Afirmó que la respuesta del magnate fue algo así como: "No me importa una mierda que tengan armas. No están aquí para hacer daño. Dejen entrar a mi gente".

Asimismo, Hutchinson detalló que cuando supo que el fiscal general William Barr dijo que no había pruebas de fraude electoral, el expresidente lanzó un plato de comida contra la pared.