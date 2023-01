Apoyo internacional a Lula da Silva ante el "vil ataque a la democracia"

La Unión Europea ha manifestado su "pleno" apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y ha condenado en los términos "más enérgicos" el "ataque" a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia que fueron invadidas hoy por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro.

"La UE reitera su pleno apoyo al presidente Lula y al sistema democrático brasileño y expresa su solidaridad con las instituciones democráticas objeto de este ataque", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una declaración sobre la "toma antidemocrática de las sedes gubernamentales" brasileñas acaecida en el "corazón del barrio de gobierno de Brasilia".

Asimismo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha condenado el ataque y ha mostrado su apoyo mediante las redes sociales. "Mi condena absoluta del asalto a las instituciones democráticas de Brasil. Apoyo total al presidente Lula da Silva, elegido democráticamente por millones de brasileños mediante elecciones justas y libres", ha escrito en Twitter.

