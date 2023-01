"No prevalecerá" la voluntad de los radicales

El ministro de Justicia, Flávio Dino, ha asegurado este domingo que "no prevalecerá" la voluntad de los bolsonaristas radicales. En un mensaje en Twitter, Dino ha señalado que "va a haber refuerzos" policiales y que las fuerzas que están disponibles "están actuando", en la primera reacción de un miembro del Gobierno a la presunta intentona de revertir el orden consitucional en Brasil.

“Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.“