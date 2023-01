Contenido verificado por VerificaRTVE: Renato Souza, redactor de política del canal de noticias R7 ha publicado un vídeo en Twitter en el que se ve como los manifestantes rompen los cristales del guardarropa del Congreso e invaden la Cámara de Diputados. Según ha descrito Souza, los bolsonaristas han entrado en la Sala Verde y en los anexos del edificio.

“URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf“