Apoyo internacional a Lula da Silva ante el "vil ataque a la democracia"

La Unión Europea manifestó este domingo su "pleno" apoyo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y condenó en los términos "más enérgicos" el "ataque" a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia que fueron invadidas hoy por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro.

"La UE reitera su pleno apoyo al presidente Lula y al sistema democrático brasileño y expresa su solidaridad con las instituciones democráticas objeto de este ataque", afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una declaración sobre la "toma antidemocrática de las sedes gubernamentales" brasileñas acaecida en el "corazón del barrio de gobierno de Brasilia".

El presidente francés, Emmanuel Macron, reclamó este domingo que se respete "la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas", tras el asalto a los principales centros del poder en Brasilia por bolsonaristas, y dijo que el presidente Lula da Silva, "puede contar con el apoyo indefectible de Francia".

En un mensaje en su cuenta de Twitter en francés pero también en portugués, Macron insistió en que "se tienen que respetar la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas", y añadió que Lula "puede contar con el apoyo indefectible de Francia".

“A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.“