El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que la voluntad del pueblo de Brasil no debe ser socavada y ha señalado que desea "seguir trabajando" con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia de poder pacífica en Brasil", ha indicado en su cuenta de Twitter.

“I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial.“