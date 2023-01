Este viernes se cumple el segundo aniversario del asalto al Capitolio, un hecho inédito en la historia de Estados Unidos. El 6 de enero de 2021, justo cuando los legisladores iban a declarar a Joe Biden ganador de las elecciones presidenciales de noviembre, seguidores de Donald Trump irrumpieron de forma violenta en la sede parlamentaria. Lo hicieron alentados por la insistencia del expresidente de que las elecciones habían sido fraudulentas y con el fin de "recuperar" el país.

Trump, que todavía insiste en sus falsas denuncias de fraude electoral, había pedido al vicepresidente y presidente del Senado, Mike Pence, que impidiera la nominación de Biden, algo que finalmente no hizo.

Durante el asalto —que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos— estaban en la Cámara varios congresistas para certificar la elección de Biden. El demócrata Jim Himes recuerda con claridad el momento en el que supo que algo no iba bien. "Más o menos a mediodía nos dimos cuenta de que podíamos oír ruidos fuera y la policía entró para sacar a los líderes, a Nancy Pelosi y a los demás", cuenta a RTVE.es.

La demócrata Norma Torres también se encontraba en el edificio cuando empezó la invasión. "Cerraron las puertas, anunciaron que habían allanado el Capitolio y que teníamos que quedarnos quietos. Escuchamos cómo la puerta se cerraba de golpe […] Eso ya fue aterrador", asegura.

Durante el saqueo, las decenas de agentes de la policía que intentaban defender el edificio se vieron desbordados por los manifestantes. Michael Fanone es uno de ellos. Este expolicía trabajaba en la unidad antidroga, pero decidió acudir al Capitolio al escuchar que estaban atacando a sus compañeros.

"Lo que nos encontramos fueron unos 40 agentes de la policía de Washington y unos pocos agentes de la policía del Capitolio en pleno combate medieval, cuerpo a cuerpo", relata.

Finalmente, los agentes lograron sacar a todos los congresistas. "Mientras corría por las escaleras y bajaba desde el tercer piso al segundo y finalmente al sótano... mi hijo me llamó por teléfono […] Y solo pude decir 'cariño, estoy corriendo para salvar mi vida' ", cuenta con emoción Torres.

La policía les indicó que se pusieran las máscaras antigás por si tenían que usarlo contra los sublevados que ya habían entrado en el edificio. "No podíamos imaginar que íbamos a estar 45 minutos confinados, boca abajo, gateando , buscando armas en nuestros bolsos, porque llegamos a pensar que tendríamos que luchar para salir vivos de ahí ", continúa.

Mientras, los congresistas atrapados en la Cámara vivieron momentos de angustia. "Estábamos viendo cómo […] estaban escoltando a todo el mundo. Y nos mirábamos unos a otros preguntándonos 'y nosotros qué'. Mirábamos las puertas cerradas y pensábamos 'para nosotros no hay salida'. En algún momento empezamos a comentar si sería posible saltar abajo, desde el balcón ", recuerda Norma.

En las tres horas que duró el asalto, Fanone llegó a temer por su vida cuando le atrapó un grupo en la turba. " Me golpearon con puños americanos y objetos metálicos. Y en un momento dado me dispararon con una pistola eléctrica, muchas veces, en el cuello y en la base del cráneo".

Dos años complicados

"He sido agente de policía durante dos décadas. He trabajado sobre todo en unidades pequeñas antidroga y contra crímenes violentos […] Pero nunca en mi carrera había pasado por una situación donde tantos estadounidenses ponen en duda lo que yo he vivido", cuenta Fanone, quien desde ese fatídico 6 de enero sufre estrés postraumático.

De hecho, en los días y meses posteriores al suceso, cuatro policías que defendieron el Capitolio se suicidaron.

Para Norma Torres el asalto supuso un antes y un después en su vida. "Empezamos sesiones de terapia colectiva, creamos un grupo donde nos enviábamos mensajes unos a otros, compartíamos nuestros sentimientos, sentimientos muy crudos. Y así hemos seguido hasta hoy".