Lula vuelve al poder con la pobreza y la huella de Bolsonaro como prioridades en un país dividido

El año nuevo comienza en Brasil con el regreso oficial de Luiz Inácio Lula da Silva, que tras su victoria electoral, este 1 de enero toma posesión como presidente, un cargo que ya ocupó entre 2003 y 2011, cuando con su política social se alzó como uno de los mandatarios más populares del gigante sudamericano. Doce años más tarde, el líder progresista hereda, de nuevo, un Brasil atravesado por la pobreza y golpeado por una crisis económica y social, dos de los principales obstáculos para su objetivo de reconstruir el país y borrar la huella de Bolsonaro.

Cuando Lula finalizó su segundo mandato en 2011, pasando el testigo a Dilma Rousseff, gozaba de un insólito 87% de aceptación entre los brasileños. Sin embargo, años más tarde, el escándalo de corrupción que salpicó a su formación y su paso por la cárcel, pese a su posterior absolución, afectaron a la popularidad del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que protagoniza ahora un retorno a la Presidencia que parecía imposible hace unos años y se enfrenta a un país muy distinto al que dejó entonces.

Su victoria frente a Bolsonaro, con el 50,9% de los votos, evidenció la división de un país en el que el ultraderechista todavía goza de una mayoría en el Congreso. Con tan solo 141 diputados, Lula tendrá que lidiar con esta Cámara, muy fragmentada, y negociar con grupos que hasta ahora se habían aliado con Bolsonaro, para sacar adelante sus políticas y cumplir sus promesas electorales, entre las que se encuentran la lucha contra la pobreza, la crisis climática o poner fin al bajo crecimiento económico de Brasil.

De vuelta contra el cambio climático y al escenario internacional

"Brasil está de vuelta". Fueron las palabras de Lula da Silva en la cumbre del clima en Egipto, en referencia a su compromiso por la lucha global contra el cambio climático. El mandatario, que ha situado la preservación del Amazonas como una de las prioridades de su gobierno, se ha comprometido a revertir las políticas negacionistas de Bolsonaro, en cuyo mandato el nivel de deforestación del pulmón del planeta alcanzó su nivel más alto en 15 años.

Los analistas apuntan, además a un regreso a la política exterior, abandonada por su predecesor. Como adelantaba Lula en su primer discurso tras su victoria ante Bolsonaro, cuando aseguró que Brasil era "demasiado grande para ser relegado al triste papel de paria en el mundo", el regreso del país al tablero político internacional también es uno de los objetivos del nuevo presidente.

"Bolsonaro no tenía una política exterior per se, no tenía un plan o una intención más allá de seguir a Estados Unidos y, en concreto, a lo que hiciera Donald Trump", apunta Paz. "Lula va a intentar convertir Brasil, quizás no en un actor protagonista, pero sí un actor relevante y a quien escuchar en determinados asuntos, como la lucha contra el cambio climático, o la integración del continente sudamericano", apunta Paz.

Tal y como menciona Solano, "Bolsonaro destruyó la imagen exterior del país y Lula va a querer recolocar a Brasil en la agenda internacional. Según la politóloga, será uno de los desafíos más fáciles, ya que Lula cuenta con una "gran capacidad" en el ámbito internacional y el mundo está deseoso de que el gigante sudamericano vuelva a recolocarse en escena, sobre todo en lo que se refiere a la agenda verde.