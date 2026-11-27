"Por favor toda la gente que vaya entrando que vaya al lado de la derecha", suena por la megafonía de la Plaza de Toros de Valencia 45 minutos antes de que Santiago Abascal aparezca en el ruedo. Y el público, que ya abarrota el coso taurino, estalla en júbilo y celebra las indicaciones de movimiento a la derecha con ironía y entre risas.

Vox arrancó la campaña electoral en un escenario mítico para la derecha política española, como es la plaza de Colón en Madrid, y lo ha cerrado exhibiendo músculo y fuerza en otro ruedo de altura y con gran simbolismo para la derecha: la plaza de toros de Valencia. Desde una hora antes estaba llena. 14.000 personas, según el partido, han acudido a este cierre.

El albero, el ruedo, absolutamente todo el coso ha estado lleno y plagado de banderas en un ambiente festivo a dos días de las elecciones. Y eso que no había empezado la 'faena' de la tarde bien para los de Vox. La empresa que tenía que suministrar las sillas les ha dejado plantados y no había ninguna para los asistentes que iban a estar en el ruedo. Pero no les ha importado y el problema lo han toreado sin problema. "Así metemos más gente y se ve más", ha señalado una fuente de la formación, que presumía de que la plaza estuviese abarrotada.

14.000 personas abarrotan la plaza de toros de Valencia

"He venido a las 17:00 h", cuentan una pareja de simpatizantes en primera fila, que ha llegado tres horas antes de que empezase el acto. "¡Me ha tocado la mano!", exclama una adolescente rodeada de amigas casi al borde de la lágrima cuando ha llegado Abascal dando una vuelta al ruedo antes de comenzar el mitin como si fuese el torero estrella del cartel de las Fallas.

Desde la ciudad del Turia, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha puesto fin, en términos taurinos, a 42 faenas en 35 provincias diferentes y 15 comunidades autónomas desde que se anunció la convocatoria. Rodeado de los pesos fuertes del partido, de trabajadores de la formación llegados de todas partes de España y de simpatizantes, Abascal ha vuelto a defender su programa de "prioridad nacional" y "sentido común" y ha pedido una "movilización masiva" de cara a unas elecciones en las que la formación de extrema derecha puede tener la llave de Gobierno para el Partido Popular.

Imagen aerea de la Plaza de Toros de ValenciaJorge GilEUROPA PRESS

Abascal llama "criminal canalla" a Sánchez

Durante el mitin, Abascal ha cargado más duramente que nunca en toda la campaña contra el presidente el Gobierno. "Solo quiero llegar al domingo y deciros, misión cumplida, se va", ha señalado en alusión a Pedro Sánchez, al que ha vuelto a acusar de querer hacer trampas y ser el presidente de una "mafia criminal".

"El domingo puede haber cualquier tipo de valencia o treta, por eso os pido el voto para que podamos parar la inmigración masiva y las fronteras", ha añadido. Pero el momento álgido y momento de mayor exaltación contra Sánchez ha llegado cuando ha hablado de la dana de Valencia de 2024.

"En Valencia decidieron que no se iban a hacer las obras hidráulicas y el agua se llevó los cuerpos de los españoles y mientras estaban sepultados en el barro, Sánchez estaba asaltando RTVE. !¡Sinvergüenza!", ha exclamado a gritos. "¡Tenía que haber desplegado al Ejército desde el primer momento! ¡Criminal! ¡Canalla! ¡Has provocado la muerte, en la dana, Adamuz y Urda!", ha estallado a gritos. "Y todavía le molesta que le llamemos sinvergüenza, con lo que le podíamos llamar", ha añadido.

Abascal también ha ironizado sobre el debate de este jueves cuando Sánchez le dijo que él había jurado bandera como civil. "Yo también he jurado bandera como civil, pero él ha cometido perjurio cuando juró bandera porque ha vendido nuestra patria a Bildu, al golpismo separatista y a Marruecos, a la que ha vendido Ceuta", ha señalado.

"Amar a tu propia patria es decir a los compatriotas que sean valientes", ha pedido a los 14.000 asistentes. "¡Echadle ovarios, echadle cojones! ¡Por España! ¡Por nuestro futuro! ¡Por nuestra libertad!, ha finalizado en el mitin más multitudinario de la campaña.

De camino a su cierre de campaña en Valencia en la tarde de este viernes, el líder de Vox ha hecho previamente un alto en Tarancón, Cuenca. Desviándose unos metros de la carretera que conecta Madrid con Valencia, Abascal ha parado para hacer una atención a medios y dar un pequeño discurso de adelanto al de su gran acto de cierre: ha vuelto a defender la prioridad nacional y ha reaccionado a la decisión de la Comisión Europea de mostrarse en contra de ese criterio pactado con el PP en las cuatro comunidades autónomas que han celebrado elecciones en el último año.

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