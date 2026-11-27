Cada vez que se abren las urnas resurge la misma duda entre los votantes desencantados, o entre quienes quieren castigar a un partido o a todos ellos: ¿es mejor votar en blanco, anular la papeleta o directamente quedarse en casa? Las tres alternativas se suelen presentar como formas de protesta, pero sus efectos sobre el reparto de escaños son distintos. La clave está en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula cómo se cuenta cada sobre.

¿Qué son el voto en blanco, el voto nulo y la abstención?

El voto en blanco es, en el caso del Congreso, el sobre que se introduce en la urna sin ninguna papeleta dentro. En las elecciones al Senado, donde se marcan candidatos con una cruz, también es voto en blanco la papeleta que no lleva ninguna marca. La ley lo considera un voto válido: el elector participa, pero no elige a ninguna candidatura.

El voto nulo es el que no puede asignarse a nadie porque incumple los requisitos formales. El ciudadano ha votado, pero su papeleta no se tiene en cuenta para el resultado.

La abstención es, sencillamente, no acudir a votar. En España el voto es voluntario y el artículo 5 de la LOREG establece que nadie puede ser obligado ni coaccionado a ejercerlo.

¿Cuándo se considera nulo un voto?

El artículo 96 de la LOREG enumera los casos. Es nulo el voto emitido:

En un sobre o una papeleta que no se ajustan al modelo oficial.

En una papeleta sin sobre.

En un sobre con varias papeletas de candidaturas distintas. Aunque si son varias del mismo partido sí que cuenta como válido.

de candidaturas distintas. Aunque si son varias del mismo partido sí que cuenta como válido. En papeletas en las que se han modificado, añadido o tachado nombres de candidatos , o alterado su orden.

, o alterado su orden. En papeletas en las que se ha introducido cualquier leyenda o expresión, o cualquier otra alteración voluntaria o intencionada.

En un sobre que presente cualquiera de esas alteraciones.

En el Senado, además, es nulo el voto que marca más candidatos de los permitidos (tres en las circunscripciones provinciales; dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en el resto de islas). En cambio, meter en un sobre dos papeletas iguales de la misma candidatura no anula el voto: cuenta como uno solo.

¿El voto en blanco cuenta en el escrutinio electoral?

Sí. Los votos en blanco aparecen en las actas y se suman a los votos válidos, junto con los obtenidos por las candidaturas, y a diferencia del voto nulo. Así lo recoge la ley electoral en el artículo 96.5 y así lo avaló el Tribunal Constitucional en 1993, cuando confirmó que debían computarse para calcular la barrera electoral, que es del 3% a nivel provincial.

Lo que ocurre es que no se traducen en escaños: no existe un "escaño vacío" para el voto en blanco. Los nulos, por su parte, figuran en el escrutinio y elevan la participación, pero quedan fuera de los votos válidos.

Voto en blanco: ¿a quién beneficia y a quién perjudica?

Como suma a los votos válidos, el voto en blanco eleva el número de apoyos que necesita un partido para obtener representación, ya que debe superar el umbral mínimo del 3% de los votos válidos en cada circunscripción. Por eso, perjudica en general a las formaciones pequeñas que están en el límite de este umbral y, de forma indirecta, favorece a los partidos más votados.

Las consecuencias de no votar

La abstención no queda reflejada en el resultado más allá del dato de participación. Los escaños se reparten igual entre quienes sí votan, por lo que el peso de cada voto emitido aumenta cuando baja la participación.

Según el artículo 23 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho tanto a ir a votar, como a no hacerlo, y además, según la ley electoral, no existe ninguna exigencia de un mínimo de porcentaje de participación para que las elecciones sean válidas. De hecho, no se han repetido nunca unas elecciones porque la participación fuera baja.

En España, la participación en las elecciones generales suele ser alta si se compara con la de otros países occidentales. En las últimas, en 2023, fue del 66,6% contando con el voto exterior, que suele ser más bajo que el nacional y que empuja a la baja el resultado total (de más del 70%).

La opción de no votar suele ser de las tres planteadas en este artículo la que más "apoyo" recaba entre los ciudadanos. En las pasadas elecciones apenas hubo un 0,81% de votos en blanco y un 1,06% de votos nulos, mientras que la abstención fue del 33,4%.

¿Cómo funciona la barrera electoral del 3 %?

En las elecciones al Congreso, el artículo 163 de la LOREG excluye del reparto a las candidaturas que no alcanzan el 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción, es decir, en cada provincia, más Ceuta y Melilla. No se calcula sobre el total nacional.

En la mayoría de provincias, que reparten pocos escaños, esa barrera apenas tiene efecto, porque el porcentaje real necesario para lograr un diputado es mucho más alto. Donde más se nota es en las circunscripciones grandes, como Madrid o Barcelona. En las municipales el umbral es del 5 % (artículo 180), en las europeas no hay barrera (artículo 216) y en las autonómicas lo fija cada comunidad en su propia ley electoral.

¿Qué porcentaje de abstención puede invalidar unas elecciones?

Ninguno. Es un bulo recurrente: la legislación española no establece una participación mínima para que unas elecciones sean válidas. Aunque votara una pequeña parte del censo, los escaños se repartirían entre las candidaturas que hubieran recibido votos.

La ley solo prevé anular la votación en las mesas afectadas por irregularidades, a través de un recurso contencioso-electoral, y únicamente obliga a repetirla allí si el resultado altera el reparto de escaños (artículo 113). Una abstención alta puede tener una lectura política, pero no tiene consecuencias jurídicas.

Guía para elegir la opción que más se ajusta a tus prioridades

Si quieres influir en quién gobierna , la única vía es votar a una candidatura.

, la única vía es votar a una candidatura. Si quieres participar pero ninguna opción te convence , el voto en blanco deja constancia de que acudiste a votar y de que rechazas la oferta, y además se suma a los votos válidos.

, el voto en blanco deja constancia de que acudiste a votar y de que rechazas la oferta, y además se suma a los votos válidos. Si quieres expresar rechazo al sistema o a la convocatoria , el voto nulo cuenta en la participación pero no en los votos válidos. Ten en cuenta que no se distingue entre un voto anulado a propósito y uno anulado por error.

, el voto nulo cuenta en la participación pero no en los votos válidos. Ten en cuenta que no se distingue entre un voto anulado a propósito y uno anulado por error. Si no votas, tu decisión solo se refleja en la tasa de abstención y el resultado lo decidirán los demás.

En cualquier caso, ni el voto en blanco ni el nulo ni la abstención dejan escaños vacíos: el reparto se hace siempre con los votos que reciben los partidos.