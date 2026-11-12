La IA en campaña, en el primer videopódcast de La Comentada

A las doce de esta noche comienza oficialmente la carrera para las elecciones del 29 de noviembre. Será la primera campaña de unas generales con la IA plenamente implantada, una herramienta que ha alcanzado muy rápidamente un enorme grado de desarrollo y de popularidad.

El primer episodio de La Comentada, el nuevo videopódcast del equipo de Vídeo y Audio Digital, pone el foco en la influencia que pueden tener los contenidos generados con esta tecnología en los próximos comicios, tanto los difundidos por los partidos políticos que concurren como aquellos que se comparten de forma anónima. Para ello, los periodistas de RTVE Noticias Patricia Navarro y Javier García Martín entrevistan a Estefanía de Antonio y Blanca Bayo, responsables de VerificaRTVE.

“Nos preocupa que se use la Inteligencia Artificial para difundir desinformación”, asegura Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales en RTVE. “Los bulos que se difunden en campañas políticas son los de siempre, pero con la Inteligencia Artificial se pueden sofisticar más”, agrega.

“Estos vídeos muchas veces usan el humor y la sátira y eso hace que se vayan a compartir mucho más”, indica Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE. “Y ese es precisamente el objetivo de los políticos”, añade.

En su primer capítulo, La Comentada sirve así de espacio para relatar, con ejemplos concretos y un tono divulgativo y cercano, cómo algunas formaciones están recurriendo ya a las capacidades de la IA para integrarla en el debate público, cuál es la actitud de las plataformas y qué mecanismos de verificación se van a poner en marcha de forma pionera en España en esta convocatoria con las urnas para perseguir contenidos falsos.

Bayo, Navarro, García Martín y De Antonio (de izda. a decha.)RTVE

De las elecciones que vienen a las que ya se han celebrado

La Inteligencia Artificial ha estado muy presente también en la campaña de las elecciones de medio mandato que se celebraron el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos y en las que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de los Representantes y del Senado.

“Una de las claves de esa campaña ha sido el uso de la Inteligencia Artificial para difundir anuncios políticos”, explica Bayo, que recuerda que “uno de los videos más comentados ha sido uno en el que suplantaban a James Talarico”, el primer candidato demócrata que gana un escaño en el Senado en Texas desde 1988. En la grabación, se le atribuían falsamente unas declaraciones en las que decía que Dios es no binario. “Ese contenido está generado con inteligencia artificial y de hecho lo difundió su contrincante en este estado", asevera.

En esa campaña, los medios estadounidenses han destacado cómo se ha disparado el uso de anuncios políticos creados con IA y han llegado a cifrar la inversión en 140 millones de dólares. “Se calcula que el 80% de estos anuncios políticos han sido de candidatos republicanos o de cuentas pro republicanas, y que algunos de estos contenidos no estaban debidamente etiquetados” asegura Estefanía de Antonio.

Este primer programa de La Comentada aborda también el uso de mensajes generados con IA en la campaña electoral de las elecciones celebradas en Brasil o la existencia de ciberpolíticos en países como Albania, donde se ha llegado a nombrar a una ministra virtual.

La Comentada, todas las semanas en las plataformas de RTVE y RNE

La Comentada es un videopódcast al que cada semana acudirán personajes relevantes para analizar en profundidad, de la mano de los periodistas del equipo de Video Digital de RTVE Noticias Javier García Martín y Patricia Navarro, un asunto significativo de la actualidad política, cultural y social. Un nuevo formato conversacional, fresco y directo, que se podrá ver en RTVE Play, RNE Audio, YouTube y Spotify.