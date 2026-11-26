Este jueves entran en vigor el permiso de hasta 10 días por duelo, el permiso retribuido de un día para acompañamiento en eutanasia y la ampliación a 20 semanas del permiso por cuidado del menor. Son las principales novedades en materia laboral aprobadas el martes en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales de este domingo y publicadas desde el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) bajo el Real Decreto-ley 42/2026.

Los permisos se pueden solicitar desde este momento, pero la norma es provisional. Como se trata de un decreto ley requiere convalidación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días para seguir vigente y el trámite le corresponde al Congreso de los Diputados o a la Diputación Permanente si se vota antes de que se constituyan las nuevas Cortes el 23 de diciembre. Si el órgano tumbase la norma, dejaría de tener efecto a partir del día en que se publicase su derogación en el BOE. Eso sí, esa posible derogación futura no tiene efectos retroactivos: si ya has solicitado o disfrutado el derecho mientras estaba vigente, no lo perderás.

La única excepción es la semana extra en el permiso por cuidado del menor: aunque el derecho se aplica para los hijos nacidos desde este jueves, su solicitud efectiva ante la Seguridad Social está fijada en la propia norma para el 1 de marzo de 2027.

Permiso por duelo en caso de fallecimiento de un familiar: cuánto se amplía

El antiguo permiso por fallecimiento pasa a llamarse permiso por duelo en caso de fallecimiento, amplía su duración hasta 10 días laborables para familiares directos y permite elegir cuándo empezarlo.

La norma blinda por ley que el cómputo se haga siempre en días laborables (hábiles en el empleo público) —es decir, días en los que exista obligación de trabajar— y divide la duración en dos tramos en función del parentesco:

En el caso del fallecimiento de familiares con primer grado de consanguineidad (cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos), el permiso pasa de tener una duración de dos días (o cuatro con desplazamiento) a tener una duración de 10 días, independientemente de que haya desplazamiento o no.

(cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos), el permiso pasa de tener una duración de dos días (o cuatro con desplazamiento) a tener una duración de 10 días, independientemente de que haya desplazamiento o no. Si quienes mueren son familiares de segundo grado de consanguineidad (hermanos, abuelos, nietos o cuñados) o primer grado de afinidad (suegros, yernos o nueras), el permiso se amplía una jornada laboral. Por lo tanto, pasa de tener una duración de dos días (o cuatro con desplazamiento), a tres días que se ampliarían a cinco en el caso de desplazamiento.

Además de ampliarse la duración de los permisos, la nueva norma ofrece más flexibilidad para utilizarlos. De hecho, ya no es obligatorio coger esta licencia de forma inmediata el mismo día del fallecimiento: el trabajador o empleado público puede elegir iniciarlo en cualquier momento dentro de las 4 semanas posteriores al deceso.

En el sector privado podrá disfrutarse en días sueltos (siempre iniciándolo dentro de esas cuatro semanas) si así lo pacta la negociación colectiva. En el empleo público se permite el disfrute discontinuo siempre que lo permitan las necesidades del servicio.

El texto establece que cualquier referencia en los convenios colectivos o normas actuales al antiguo permiso por fallecimiento se entiende hecha automáticamente a este nuevo permiso por duelo, por lo que prevalecen las mejoras mínimas de esta ley salvo que el convenio ya ofreciera condiciones superiores.

Semana extra para cuidado del menor: requisitos y calendario para solicitarla

Con el Real Decreto-ley 42/2026, el permiso por nacimiento, adopción o acogimiento pasa de 19 a 20 semanas por progenitor, y de 32 a 34 semanas en familias monoparentales, retribuidas en ambos casos al 100% por la Seguridad Social.

La ampliación se aplica únicamente a los nacimientos, adopciones, guardas o acogimientos producidos a partir de este jueves 26 de noviembre de 2026 (los anteriores mantienen el régimen previo de 19 y 32 semanas). Con este cambio, el permiso queda organizado en tres tramos:

Seis semanas obligatorias que deben disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa inmediatamente después del parto o de la resolución de adopción o acogimiento.

que deben disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa inmediatamente después del parto o de la resolución de adopción o acogimiento. 11 semanas en el primer año: pueden solicitarse seguidas o por semanas sueltas hasta que el menor cumpla 12 meses (son 22 semanas en familias monoparentales).

pueden solicitarse seguidas o por semanas sueltas hasta que el menor cumpla 12 meses (son 22 semanas en familias monoparentales). Tres semanas hasta los ocho años (la novedad): la semana adicional (dos en monoparentales) no se suma al descanso obligatorio inicial, sino al tramo flexible de cuidados hasta que el hijo cumpla ocho años, que pasa así de dos a tres semanas (y de cuatro a seis en monoparentales). No obstante, los ocho años son el plazo máximo para gastarlas: si los progenitores quieren, pueden juntarlas desde el principio con el descanso inicial y encadenar las 20 o 34 semanas seguidas.

Tanto las semanas del primer año como las disponibles hasta los ocho deben disfrutarse por semanas completas y solicitarse con un preaviso mínimo de 15 días. Pueden cogerse a jornada parcial previo acuerdo con la empresa (en el sector privado) o sujeto a las necesidades del servicio (en el empleo público).

En cuanto a la solicitud de la semana extra, aunque el derecho se inicia con los hijos nacidos desde este 26 de noviembre, la solicitud efectiva para disfrutar y cobrar esa semana adicional ante la Seguridad Social estará operativa a partir del 1 de marzo de 2027, sin necesidad de volver a tramitar un nuevo reconocimiento del derecho.

Qué contempla el permiso para acompañar a una persona que reciba la eutanasia

El decreto ley crea por primera vez un permiso retribuido de 1 día para acompañar a una persona que reciba la prestación de ayuda para morir (regulada en la Ley Orgánica 3/2021 de eutanasia). Se incorpora tanto al Estatuto de los Trabajadores para el sector privado como al Estatuto Básico del Empleado Público para los funcionarios y personal estatutario de salud.

Corresponde exclusivamente al día concreto en que se practique la prestación y, a diferencia de la mayoría de prestaciones laborales, no es obligatorio que exista parentesco con la persona que recibe la eutanasia para poder solicitarlo. El único requisito es que la persona que solicita la prestación haya designado formalmente al trabajador para acompañarle. Si además existe vínculo familiar, este día es independiente del permiso por duelo en caso de fallecimiento.

El cuarto bloque del decreto: cuidados paliativos

Además de este permiso de un día, la norma introduce medidas específicas para atender a personas en cuidados paliativos. Se incluye al cónyuge, pareja de hecho, hijos mayores de 12 años, familiares hasta segundo grado o dependientes convivientes.

El texto contempla el derecho a la adaptación de jornada (la posibilidad de solicitar teletrabajo, cambio de turno o flexibilidad horaria para compatibilizar el empleo con los cuidados) y el derecho a reducir la jornada laboral con disminución proporcional del salario (manteniendo las cotizaciones sociales sin merma en el sector privado, y con las reglas propias en el empleo público).