A solo tres días de las elecciones generales, la Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este jueves cinco reales decretos-leyes aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, con la subida del 4,5% del sueldo de los funcionarios para 2027 y la exención del impuesto sobre la renta (IRPF) en las cuantías del salario mínimo, que se elevará un 5,3% en el próximo año hasta 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. Todos los grupos parlamentarios presentes han votado a favor de estas dos medidas, salvo Vox, que no ha asistido a la sesión, por considerar que el Gobierno está utilizando la Diputación Permanente con fines "electoralistas".

El órgano, encargado de mantener la actividad parlamentaria a la espera del resultado de las urnas, ha convalidado también las nuevas normas de transparencia e igualdad salarial, de competitividad científica y tecnológica, y de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Los populares se han abstenido y opuesto, respectivamente, a estos dos últimos textos, que sí han sido apoyados por el resto de los presentes, con dos excepciones: el PNV ha votado en contra del propuesto por el Ministerio de Ciencia y Junts se ha abstenido en el medioambiental.

Revisión salarial para el sector público

La revisión salarial del 4,5% para los empleados públicos está en línea con la evolución general de los precios en el último año, aunque la pérdida del poder adquisitivo aún puede agravarse por la persistencia del conflicto en Oriente Medio que azuza el encarecimiento de los combustibles desde febrero.

El PP, aunque ha apoyado la medida, ha criticado la "cara dura" del Gobierno por someterlo a votación a tres días de las elecciones, cuando ya estaba comprometida con los sindicatos. Y es que el alza del 4,5% cumple con el acuerdo firmado con CCOO, UGT y CSIF en noviembre del año pasado, que prevé un 0,5% adicional si la variación del índice de precios de consumo (IPC) es mayor. En concreto, aquel pacto estableció un incremento de la retribución del 2,5% para 2025, del 1,5% para 2026, del 4,5% para 2027, y del 2% para 2028, que, en todo caso, tienen que ser ratificados en el Congreso. Para aplicarse en enero, deberá votarse en la Diputación Permanente en los próximos días.

En su defensa de la medida, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que el Ejecutivo ha subido un 11% la remuneración de los funcionarios en cuatro años y ha recordado que estas mejoras, igual que la jornada de 35 horas, han sido posibles gracias a los sindicatos.

Rebaja fiscal a ingresos bajos

La reforma para la exención del IRPF sobre las cuantías del salario mínimo supone un cambio respecto a los últimos años. Desde 2024, se ha aplicado a través de una deducción en la campaña de la renta y no de forma directa. Es decir, los perceptores sí sufrían una retención en sus nóminas, que luego se les devolvía al presentar la declaración. Pero el texto convalidado este jueves establece que no pagarán IRPF ni tendrán retenciones quienes perciban hasta 18.004 euros brutos anuales, equivalentes al salario mínimo. Al mismo tiempo, con este real decreto-ley Hacienda ha ampliado las deducciones hasta rentas de 23.172 euros brutos, que se aplican de manera progresiva.

Este texto ha salido adelante con los 'síes' de PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y Podemos, aunque el diputado del PP, Jaime de Olano, se ha mostrado muy crítico en su discurso y ha asegurado que "todo va peor" en España por culpa del Gobierno.

Igualdad y transparencia salarial

La Diputación Permanente ha aprobado este jueves también la transposición de la directiva europea para la igualdad en los salarios y las cuestiones pendientes de transparencia en las condiciones laborales, que se extenderían a todos los contratos, con independencia de su duración.

Estas reformas obligan a que las ofertas de empleo se escriban en lenguaje neutro e indiquen con claridad cuál es el salario. Asimismo, se prohíbe preguntar a los candidatos por su retribución en anteriores trabajos, algo que penaliza sobre todo a las mujeres. Los trabajadores podrán pedir por escrito información sobre su retribución y sobre los salarios medios, desglosados por sexo, de quienes hacen el mismo trabajo o uno de igual valor.

El real decreto-ley, que transpone dos directivas europeas, ha podido salir adelante con los votos de PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y Podemos.