El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado al Gobierno central a mantener la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la isla de El Hierro hasta que se logre contener la intensa llegada de migrantes.

Las declaraciones se han producido durante una entrevista en el programa La hora de La 1, donde el líder autonómico ha analizado la compleja situación humanitaria que atraviesa el archipiélago.

El Ejecutivo canario dio el paso de declarar la emergencia en El Hierro y solicitar formalmente al Ministerio de Defensa el despliegue militar para apoyar las labores asistenciales y de asistencia en la isla. La permanencia del contingente se considera indispensable ante una presión migratoria incesante que desborda las capacidades locales.

Sin resultados en origen

Durante su intervención, el mandatario insular ha hecho hincapié en las carencias del trabajo preventivo en las costas africanas y la urgencia de frenar las salidas en los puntos de origen. Al abordar las iniciativas impulsadas en el plano internacional, Clavijo ha lamentado la escasa efectividad obtenida hasta la fecha.

Siguen saliendo de manera masiva y, en tanto no se pare, la UME tendrá que estar

"Hemos solicitado la acción diplomática en los países de origen. Esa gestión no ha sido fructuosa, porque siguen saliendo de manera masiva y, en tanto no se pare, la UME tendrá que estar", ha aseverado el presidente canario. Para el mandatario, la continuidad de la UME resulta inevitable mientras las embarcaciones continúen partiendo sin control hacia Canarias.

Exigencia a la Unión Europea y Frontex

En el marco de la contención exterior, Clavijo ha remarcado que la gestión del flujo migratorio supera la capacidad autonómica y requiere un compromiso firme de la Unión Europea.

El jefe del Ejecutivo insular ha reclamado expresamente el despliegue de la agencia Frontex en Gambia y Senegal para reforzar la vigilancia costera en África.

Asimismo, el líder canario sostiene que las instituciones comunitarias podrían "hacer más" y "exigir compromisos" a los países de origen y tránsito de migrantes. A su juicio, la firmeza diplomática europea es una pieza clave para evitar la partida masiva de cayucos.

Tensión hospitalaria y récord en El Hierro

La sobrecarga en El Hierro resulta especialmente severa dada la dimensión geográfica y demográfica de la isla. Con una población de apenas 12.000 habitantes, el territorio ha recibido a miles de personas a lo largo de las últimas semanas.

El pico más alto de la crisis tuvo lugar este martes, cuando en una sola jornada se registró la llegada récord de 15 embarcaciones con más de 2.000 migrantes a bordo. Esta afluencia masiva ha tensionado al máximo los recursos insulares.

Clavijo ha enfatizado que "la situación es crítica", no solo por la presión asistencial directa en los muelles de desembarco, sino también en la infraestructura sanitaria de la isla, que ha tenido que instalar un hospital de campaña para absorber la atención médica requerida.

Torres confirma el envío de la UME

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado el envío de entre 30 y 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a El Hierro tras la declaración del nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca). Se trata de personal sanitario, fundamentalmente enfermeros y médicos como ha solicitado el Gobierno de Canarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa celebrada en la sede del ministerio en Madrid.ARCHIVO EFE

Según Torres, desde el inicio de la crisis unos 10.000 personas migrantes han sido ya trasladas desde la isla canaria a la península en las últimas semanas al intensificarse la llegada de cayucos.

Respecto a las críticas de Salvamento Marítimo por la falta de medios para atender a la llegada de pateras, Torres ha recordado los recursos extra aprobados para afrontar la crisis y el envío de "una nueva inyección económica" el próximo martes. Según ha explicado de "las cinco guardamares que hay en España, tres están en Canarias".