La activista feminista ucraniana, Inna Schevchenko, conversa con mujeres de las tres grandes confesiones monoteístas sobre el eterno conflicto entre la religión y la igualdad de derechos para las mujeres. Algunas luchan contra la religión, otras la defienden y sorprendentemente muchas han emprendido la reforma de su confesión. Pero todas sostienen una misma convicción: ningún dios puede privarlas de sus derechos ni subordinarlas a los hombres.

¿Pueden coexistir el feminismo y la religión?

Inna Shevchenko nació y creció en el seno de una familia religiosa en Ucrania, un estado que durante mucho tiempo rechazó la religión, pero que, tras el comunismo, se rindió al poder patriarcal del cristianismo ortodoxo. Cuando comenzó a identificarse con el feminismo, perdió la fe. Recuerda perfectamente ese traumático momento: “Me dijeron que no podía ir a la iglesia porque me había bajado la menstruación y era impura”.

Con el tiempo, lideró un activismo provocativo con las protestas de FEMEN contra las estructuras del patriarcado, tanto en Ucrania como en la Rusia de Putin, lo que la obligó a abandonar su patria y a exiliarse en Francia. “Hay quien dice que debería arder en el infierno”, asegura, orgullosa, la activista.

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Superviviente de un atentado yihadista, lleva años reclamando la abolición de las religiones. Pero, ahora, Inna ha querido comprender la fe de estas mujeres religiosas y ha cambiado la protesta por el diálogo.

Tatuaje donde se puede leer: "Ni dios ni amo"©Golden Girls Filmproduktion & Filmservice/Amka Production/Wega Filmsproduktions

Sin dejar la crítica feminista y desde su condición de atea, ha entablado conversaciones con católicas, musulmanas y judías sobre si las creencias ancestrales pueden abrazar la igualdad de género y si el feminismo puede encontrar un lugar dentro de los recintos sagrados.

Estos textos bíblicos con los que trabajamos en Teología aún se utilizan para seguir legitimando la sumisión femenina, la violencia contra las mujeres

“Estos textos bíblicos con los que trabajamos en Teología aún se utilizan para seguir legitimando la sumisión femenina, la violencia contra las mujeres”, denuncia la teóloga católica Lauranie Savoy. “Mary Daly lo expresó a la perfección: Si Dios es un varón, el varón es dios”, declara Schevchenko, haciendo visible esta conocida cita de la brillante teóloga católica feminista, filósofa y filóloga estadounidense. La misoginia está arraigada en las tres grandes religiones del mundo legitimando o justificando la opresión de las mujeres.

La activista asegura que “las mujeres musulmanas viven ancladas en las normas del siglo VII”, en la conversación que mantiene con Khola Maryam Hübsch, periodista alemana y miembro de la comunidad musulmana Ahmadiyya. “En el pasado se avanzó mucho, aunque la situación actual es anacrónica, sí, estoy de acuerdo contigo”, responde Hübsch a Schevchenko.

Khola Maryam Hübsch conversa con Inna Schevchenko©Golden Girls Filmproduktion & Filmservice/Amka Production/Wega Filmsproduktions

Los maltratos a las mujeres

La discriminación de las mujeres en las tres confesiones monoteístas supone un desprecio con consecuencias desastrosas para la vida de las mujeres en todo el mundo. Sus cuerpos han supuesto desde siempre objeto de control del poder patriarcal religioso. En Williamsburg, Brooklyn, Frieda Vizel evidencia cómo su religión castiga, también en este aspecto, a las mujeres desde muy jóvenes.

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Allí hay una pequeña comunidad de judíos jasídicos que cuelga en la calle carteles donde se puede leer: “Queridas hijas judías, las prendas cortas, estrechas y atrevidas atentan contra la decencia, no hagáis que otros pequen”, traduce Frieda lo escrito en hebreo.

Reformistas: excomulgadas, rechazadas, asesinadas

Shanon Sterringer es teóloga y reverenda de la comunidad de Santa Hildegarda en Ohio, Estados Unidos. Fue ordenada en 2019, en Linz, Austria, a orillas del río Danubio y posteriormente excomulgada por la Iglesia católica.

Ella, como otras mujeres de diferentes confesiones, desafió las tradiciones y jerarquías arraigadas. “María Magdalena pronunció la primera homilía de Pascua y, sin embargo, hoy día, a las mujeres no se les permite predicar. En mi opinión, es algo inmoral” critica Sterringer, al mismo tiempo que denuncia “todo ese lenguaje machista no inclusivo que distorsiona la imagen de Dios”.

Teólogas feministas católicas piensan que las cosas no pueden avanzar sin un poco de radicalidad©Golden Girls Filmproduktion & Filmservice/Amka Production/Wega Filmsproduktions

Abby Stein es rabina y activista transgénero israelo-estadounidense. Fue la primera judía jasídica transexual. Totalmente rechazada por su comunidad judía, ella difunde las enseñanzas del libro sagrado de los judíos. “En el Talmud, se dice que enseñar las sagradas escrituras a las mujeres es una frivolidad”, le pregunta Schevchenko. “Pero el Talmud también admite la esclavitud”, le responde Stein.

En Irán, Yasaman Aryani, se grabó y difundió un vídeo. “¡Somos las chicas sin hijab! ¡Es una sensación increíble!”, repetía. Fue condenada a 16 años de prisión por el régimen de los ayatolás. “La dictadura religiosa escribe directamente su ideología sobre tu cuerpo”, denuncia Masih Alinejad, activista y periodista irano-estadounidense.

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“Cuando empiezan a perder el control sobre nuestros cuerpos se ponen nerviosos, sienten que somos la mayor amenaza”, prosigue, y, por ello, “las mujeres llevamos encima el símbolo más visible de la dictadura religiosa desde que tenemos siete años”. En 2022, la kurda-iraní de 22 años, Mahsa Amini murió en Teherán bajo custodia policial, tras ser detenida por la Policía de la Moral por no llevar el velo correctamente.