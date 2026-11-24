Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ‘Documentos TV’ estrena ‘Mujeres y dioses’, un documental que analiza la misoginia y su arraigo en las tres grandes religiones del mundo.

¿Pueden coexistir el feminismo y la religión? Es la cuestión que plantea Inna Shevchenko. Inna nació y creció en el seno de una familia religiosa ucraniana, pero cuando comenzó a identificarse con el feminismo, perdió la fe. Recuerda ese traumático momento: “Me dijeron que no podía ir a la iglesia porque me había bajado la menstruación y era impura”. Desde entonces, ha liderado protestas contra las estructuras del poder patriarcal, como las que realizó en el pasado con FEMEN.

Años después, ha cambiado la protesta por el diálogo y, sin dejar la crítica feminista, ha entablado conversaciones con mujeres inspiradoras católicas, musulmanas y judías sobre si las creencias ancestrales pueden abrazar la igualdad de género y si el feminismo puede encontrar un lugar dentro de los recintos sagrados. “María Magdalena pronunció la primera homilía de Pascua y, sin embargo, hoy no se nos permite predicar; para mí es inmoral”, denuncia la teóloga católica y reverenda Shanon Sterringer, excomulgada por la Iglesia católica.

En Williamsburg, Brooklyn, Frieda Vizel evidencia cómo su religión castiga también a los cuerpos de las mujeres desde muy jóvenes. Allí hay una pequeña comunidad de judíos jasídicos que cuelga en la calle carteles donde se puede leer: “Queridas hijas judías, las prendas cortas, estrechas y atrevidas atentan contra la decencia, no hagáis que otros pequen”, traduce Frieda lo que está escrito en hebreo. En Irán, Yasman Aryani, se grabó y difundió un vídeo. “¡Somos las chicas sin hijab! ¡Es una sensación increíble!”, repetía. Fue condenada a 16 años de prisión por el régimen de los ayatolás. “La dictadura religiosa escribe directamente su ideología sobre tu cuerpo”, denuncia Masih Alinejad, activista y periodista irano-estadounidense.

A pesar de sus diferencias, las religiones monoteístas coinciden en un punto: consideran a las mujeres personas inferiores con menos derechos. Un desprecio que tiene consecuencias desastrosas para la vida de las mujeres en todo el mundo. “Estos textos bíblicos con los que trabajamos en teología, aún se utilizan para seguir legitimando la sumisión femenina y la violencia contra las mujeres”, advierte la teóloga católica Lauranie Savoy en “Mujeres y dioses”.

El documental, las protagonistas se enfrentan a la brecha entre los derechos de las mujeres y la tradición religiosa bajo una misma convicción: ningún dios puede privarlas de sus derechos ni subordinarlas a los hombres.