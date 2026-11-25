El padre de Meghan Markle, la duquesa de Sussex y esposa estadounidense del príncipe Enrique, ha sido formalmente acusado este martes en California de posesión de imágenes de abuso sexual a menores. Un gran jurado de Estados Unidos ha acusado a Thomas Wayne Markle Sr. de dos cargos "de posesión de pornografía infantil".

Según un comunicado del Distrito Central de California, los cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil incluyen "concretamente negativos de película de 35 milímetros que muestran a menores prepúberes y a menores que aún no habían cumplido los 12 años de edad". También se hallaron fotografías ilícitas tanto en Filipinas —donde residió anteriormente— como en dos unidades de almacenamiento que alquilaba en Los Ángeles.

Thomas Markle, de 82 años, se encuentra actualmente detenido en Florida tras haberse quitado la pulsera electrónica que debía llevar como parte de su arresto domiciliario. Deberá comparecer ante un tribunal federal de Los Ángeles en las próximas semanas.

Los indicios en su contra

Agentes del FBI incautaron decenas de diapositivas, negativos e imágenes contenidas en libros; dos de ellas muestran a Thomas Markle junto a niños desnudos.

A principios de noviembre, una jueza ordenó que se le llevara a cabo una evaluación psiquiátrica, señalando "la avanzada edad y las pérdidas de memoria del acusado". El objetivo era determinar si padece alguna "enfermedad mental" que le impida "comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso judicial" en su contra.

Markle fue declarado el pasado 19 de noviembre mentalmente competente durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa, Florida. De ser declarado culpable, podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Los problemas legales de Thomas Markle comenzaron en octubre, cuando el tabloide británico The Sun reveló que su hijo había descubierto imágenes de agresiones sexuales a menores al revisar unas cajas halladas en la antigua residencia de su padre en Filipinas.

El Sr. Markle vivía en Cebú, en dicho país del sudeste asiático, donde se instaló temporalmente en 2025 antes de regresar a Estados Unidos este año. A finales de octubre, Meghan Markle se declaró "profundamente consternada" por el escándalo y reveló la razón por la que llevaba mucho tiempo distanciada de su padre.

No le ha permitido tener contacto alguno con sus hijos debido a anteriores acusaciones "inquietantes y perturbadoras". Tras seis años en Estados Unidos, Meghan, el príncipe Enrique y sus dos hijos regresaron al Reino Unido a finales de agosto.

La pareja había abandonado el Reino Unido de forma abrupta en 2020, en medio de tensiones con la familia real, de la cual ya no son miembros activos.