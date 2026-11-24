El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra un banco que opera en toda España, por posibles irregularidades en la cancelación de cuentas corrientes contratadas a través de Internet.

La entidad bancaria, de la que no se proporciona el nombre, permitía abrir online dichas cuentas corrientes, pero ahora se investiga si estaba obstaculizando o impidiendo la opción de cancelarlas por la misma vía digital usado para contratarlas. El expediente parte de una denuncia presentada hace un año por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Qué dice la ley

El artículo 62.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que quien contrata un servicio puede ponerle fin de la misma forma en que lo celebró, sin penalizaciones ni cargas onerosas o desproporcionadas.

Dificultar el ejercicio de este derecho podría constituir una infracción conforme al artículo 47 de esta Ley. Si concurrieran agravantes, podría calificarse como muy grave y acarrear multas de hasta un millón de euros. Esa cuantía podría superarse hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. La Dirección General de Consumo subraya que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

Qué derechos tiene el cliente al cerrar una cuenta

Según la legislación española, el cliente tiene derecho a cerrar una cuenta bancaria en cualquier momento, sin necesidad de justificar el motivo ni dar preaviso, salvo que el contrato estipule un plazo específico que no puede superar un mes. Una vez solicitado, el banco está obligado por ley a hacer efectiva la cancelación en un plazo máximo de 24 horas y a devolver al cliente la parte proporcional de las comisiones de mantenimiento pagadas por adelantado. Además, el Banco de España establece que la entidad no debería obligar al cliente a acudir en persona a una oficina para tramitar la baja si el contrato de la cuenta no lo exige expresamente.

Para que el cierre se realice sin problemas, se debe dejar el saldo a cero y asegurarse de que no quedan recibos pendientes ni productos asociados activos, como préstamos, hipotecas o tarjetas con pagos aplazados. Si el banco pone trabas al cliente para tramitar la baja, ignora su solicitud o le cobra gastos indebidos, se puede presentar una queja formal ante su Servicio de Atención al Cliente y, si no responden o rechazan la petición, elevar la reclamación al Banco de España.

La denuncia de la OCU en noviembre de 2025

La OCU anunciaba en noviembre de 2025 mediante un comunicado que iba a denunciar ante la Dirección General de Consumo que varios bancos limitaban el derecho del cliente a la cancelación de cuentas de forma sencilla y por el mismo canal que se inició, como por ejemplo la aplicación móvil.

Explicaba que todas las apps bancarias permiten abrir una cuenta en pocos minutos, "simplemente haciendo una foto del DNI con una videollamada o un selfie." Desde ese momento el cliente puede usarla para realizar todo tipo de gestiones: consultar saldos y movimientos, realizar transferencias, pagar recibos, solicitar tarjetas, contratar depósitos y préstamos, etc. Y en teoría también debería permitirle cancelar la cuenta, sin embargo "muchas entidades no disponen de la opción de cerrar la cuenta desde la app, complicando un trámite que debería ser tan sencillo como el alta".

Señalaba que esto ocurría entonces "por ejemplo con las apps bancarias de Banco Sabadell y Bankinter, que solamente admiten la cancelación por teléfono o en la propia oficina; OpenBank, solo por teléfono; y Caixabank, que remite directamente a una sucursal".

Según la OCU esa restricción "no responde a motivos técnicos, sino comerciales con el objetivo de dificultar la baja y retener al cliente".