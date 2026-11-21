Unas 2.000 personas, según datos de la Policía Municipal de Bilbao, se han manifestado este sábado en la capital vasca en defensa del sistema público de pensiones y en contra de posibles recortes a poco más de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"No vamos a permitir que PP y Vox vuelvan a imponer recortes", ha afirmado el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, convocante de la movilización.

Según ha advertido, "con mentiras y bulos algunos partidos atacan al sistema público de pensiones de reparto y pretenden recortar nuestras pensiones".

"Con nuestras movilizaciones en 2018 conseguimos incrementar anualmente las pensiones con el IPC y derogamos parte de los recortes de las pensiones y no vamos a permitir que PP y VOX los vuelvan a imponer", ha avisado el movimiento de pensionistas.

Equiparar la pensión mínima al SMI

Los manifestantes han denunciado que se pretenden "reducir las pensiones públicas", mientras que la "cesta de la compra es cada día más cara".

Los convocantes han reclamado al Gobierno y a la Diputación Permanente del Congreso que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, para lo cual han exigido una paga compensatoria para final de año del 2,5% y un aumento del 5% para las pensiones de enero y sucesivas.

También han demandado equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional (SMI) neto y asegurar el 100% de la pensión con 40 años cotizados para las jubilaciones anticipadas.

Por otro lado, el Movimiento de Pensionistas ha emplazado al Gobierno vasco que complemente la pensión mínima hasta el SMI en los presupuestos de 2027 y se establezca un SMI propio para los trabajadores de Euskadi.

En la misma línea, ha pedido al Ejecutivo de Navarra que "termine de complementar la pensión mínima con el SMI neto con carácter individual".