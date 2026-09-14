Macron visitará España los días 29 y 30 de septiembre
- Sánchez y Macron se reunirán el próximo 30 de septiembre en La Moncloa
- El presidente de la República Francesa también asistirá a una cena de gala con los reyes
El presidente de la República Francesa Emmanuel Macron visitará a España los días 29 y 30 de septiembre, en un viaje oficial en el que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa y del Elíseo acaban de anunciarlo de forma conjunta en dos difundidos de forma simultánea en el que señalan que Sánchez y Macron mantendrán una cita bilateral en la sede de la presidencia del Gobierno a mediodía del 30.
El viaje del presidente de la república francesa a España se celebra, según fuentes de Moncloa, "en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos".
“🔴 Moncloa confirma que el presidente francés, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre para seguir reforzando la cooperación entre ambos países— Radio 5 (@radio5_rne) September 14, 2026
▪️ La última vez que Macron visitó España fue en 2023 con motivo de la cumbre… pic.twitter.com/h0vkflnsth“
La visita llega en plena crisis migratoria en Ceuta. Macron trasladó a Sánchez su "solidaridad" y ofreció ayuda a España a través de la Agencia Europea de Guarda de Costas y Fronteras (Frontex). El dirigente francés no se sumó a las críticas a España encabezadas por Italia, que pidió su expulsión del espacio de libre circulación europeo conocido como 'Schengen' y estableció controles temporales a viajeros.
La última vez que Sánchez y Macron se encontraron frente a frente fue el pasado mes de julio, cuando el presidente español viajó a París para asistir al desfile de la fiesta nacional francesa y a la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios". Fue una reunión de trabajo que se celebró con el objetivo de reforzar los acuerdos conseguidos en las cumbres de la OTAN y del G7 sobre el apoyo a Ucrania.
Sánchez y Macron se veían por primera vez tras la polémica columna de opinión escrita por expresidente Mariano Rajoy, que en los días previos al mundial de fútbol hablaba de una selección francesa "sin franceses". El Gobierno francés criticó las palabras del expresidente del Gobierno al que calificó de "racista".
A su llegada a los Campos Elíseos, donde se celebró el desfile, Sánchez se disculpó por esas palabras ente el primer ministro francés Lecornu y la primera dama: "Estoy tan avergonzado", dijo el presidente.
Los reyes ofrecerán una cena de gala en honor de Macron
El presidente francés viajará a España acompañado de su mujer, Brigitte Macron. Ambos serán recibidos por los reyes, que ofrecerán en su honor una cena de gala.
La cita se producirá ocho años después del viaje oficial de Felipe y Letizia a París, en octubre de 2018. Desde entonces estaba pendiente esta visita que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente el Tratado de Amistad.
Sánchez y Macron sellaron este pacto durante la última visita del francés a nuestro país, en enero de 2023. Sin embargo la polémica en torno al artículo 2.4, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, ha impedido hasta la fecha su ratificación.
El Gobierno intentó aprobarlo por primera vez en 2025, pero fracasó por la abstención de Junts y Podemos en el Congreso. Un año después volvió a llevar la iniciativa a votación y para superar este escollo llegaron a un "acuerdo interpretativo" por el que se invitará a ministros galos a participar en reuniones 'ad hoc' pero no en el Consejo de Ministros propiamente dicho.
Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo siguen rechazándolo y se valieron de su mayoría absoluta en el Senado para paralizar temporalmente su entrada en vigor. El PP considera que el mencionado punto es contrario a la Constitución y aprobó un requerimiento en la Cámara Alta para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto.
Si el Tribunal Constitucional respalda la tesis del Gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos favorables de la mayoría de la investidura. Por el contrario, la Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al Tratado en marzo de 2025 y por tanto París permanece a la espera de que España haga lo propio.