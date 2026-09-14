Macron visitará España los días 29 y 30 de septiembre

El presidente de la República Francesa Emmanuel Macron visitará a España los días 29 y 30 de septiembre, en un viaje oficial en el que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa y del Elíseo acaban de anunciarlo de forma conjunta en dos difundidos de forma simultánea en el que señalan que Sánchez y Macron mantendrán una cita bilateral en la sede de la presidencia del Gobierno a mediodía del 30.

El viaje del presidente de la república francesa a España se celebra, según fuentes de Moncloa, "en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos".

“🔴 Moncloa confirma que el presidente francés, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre para seguir reforzando la cooperación entre ambos países



▪️ La última vez que Macron visitó España fue en 2023 con motivo de la cumbre… pic.twitter.com/h0vkflnsth“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 14, 2026

La visita llega en plena crisis migratoria en Ceuta. Macron trasladó a Sánchez su "solidaridad" y ofreció ayuda a España a través de la Agencia Europea de Guarda de Costas y Fronteras (Frontex). El dirigente francés no se sumó a las críticas a España encabezadas por Italia, que pidió su expulsión del espacio de libre circulación europeo conocido como 'Schengen' y estableció controles temporales a viajeros.

La última vez que Sánchez y Macron se encontraron frente a frente fue el pasado mes de julio, cuando el presidente español viajó a París para asistir al desfile de la fiesta nacional francesa y a la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios". Fue una reunión de trabajo que se celebró con el objetivo de reforzar los acuerdos conseguidos en las cumbres de la OTAN y del G7 sobre el apoyo a Ucrania.

Sánchez y Macron se veían por primera vez tras la polémica columna de opinión escrita por expresidente Mariano Rajoy, que en los días previos al mundial de fútbol hablaba de una selección francesa "sin franceses". El Gobierno francés criticó las palabras del expresidente del Gobierno al que calificó de "racista".

A su llegada a los Campos Elíseos, donde se celebró el desfile, Sánchez se disculpó por esas palabras ente el primer ministro francés Lecornu y la primera dama: "Estoy tan avergonzado", dijo el presidente.