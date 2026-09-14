El tiempo hoy 14 de septiembre en España: continúa la estabilidad, con rachas de levante muy fuertes en Cádiz

La estabilidad marcará este lunes de nuevo el tiempo en España, con cielos despejados y sin precipitaciones, aunque se prevén rachas muy fuertes de levante en Cádiz y en otros puntos del país como Galicia, el suroeste peninsular y las islas orientales de Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que únicamente se darán intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, Melilla y en el norte de Galicia, así como en zonas del área cantábrica, en la fachada oriental y en las Baleares.

No obstante, el organismo considera probable que aumente la nubosidad al final del día en las costas atlánticas gallegas, con la posible formación de brumas y nieblas costeras y, en el caso de Canarias, anticipa nubes bajas matinales en los litorales y presencia de calima, con concentraciones significativas en las islas orientales.