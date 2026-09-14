Cientos de migrantes pasan su primera noche alojados en Los Rosales mientras miles siguen en las calles de Ceuta
- Un total de 864 migrantes han pasado la noche en Los Rosales tras ser desalojados de Loma Colmenar
- El Gobierno espera habilitar 6.000 plazas de las 4.300 ya están en funcionamiento
Primera noche para los 864 migrantes que ya descansan en el centro de acogida temporal de Los Rosales. Hasta allí eran trasladados este domingo a primera hora en la distancia, un kilómetro y medio, que separa este sitio de Loma Colmenar. Lo harán durante los próximos días, pendientes de un triaje que comenzará, según ha confirmado el Ministerio, en los próximos días. Se espera que en las próximas semanas el Gobierno habilite hasta 6.000 plazas. En la actualidad, hay 4.300 plazas abiertas en funcionamiento.
Estas personas reubicadas llegaron el 30 de julio, con la entrada masiva, y este lunes, tras mes y medio durmiendo al raso, han pasado su primera noche en este centro de acogida temporal. A la entrada, en varios controles policiales, los agentes revisaban ropa, bolsas y pertenencias personales.
Evaluar cada caso
Con capacidad para 864 personas, en centro de Los Rosales se llenó en menos de dos horas. Cientos de migrantes se quedaron fuera, a la espera de una solución, sin tener dónde ir. Aquí se han instalado carpas, literas, y sanitarios portátiles. La prioridad ahora, dice el Gobierno, es completar los trámites de registro para evaluar su situación caso por caso.
En los próximos días comenzarán a tramitarse esos expedientes individuales. Mientas, en lugares como la playa del Trampolín o Benítez, la imagen sigue siendo la de decenas de chabolas improvisadas.
El Ejecutivo ceutí ha exigido desalojar de manera urgente este asentamiento junto a la planta desaladora. Hay riesgo, advierten, de que el abastecimiento de agua potable en la Ciudad pueda verse afectado.
De momento, en Loma Colmenar se ha pasado de la imagen de cientos de migrantes hacinados en asentamientos improvisados a la de los servicios de limpieza trabajando y la calle desalojada.