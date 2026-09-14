Cientos de migrantes pasan su primera noche alojados en Los Rosales mientras miles siguen en las calles de Ceuta

Primera noche para los 864 migrantes que ya descansan en el centro de acogida temporal de Los Rosales. Hasta allí eran trasladados este domingo a primera hora en la distancia, un kilómetro y medio, que separa este sitio de Loma Colmenar. Lo harán durante los próximos días, pendientes de un triaje que comenzará, según ha confirmado el Ministerio, en los próximos días. Se espera que en las próximas semanas el Gobierno habilite hasta 6.000 plazas. En la actualidad, hay 4.300 plazas abiertas en funcionamiento.

Estas personas reubicadas llegaron el 30 de julio, con la entrada masiva, y este lunes, tras mes y medio durmiendo al raso, han pasado su primera noche en este centro de acogida temporal. A la entrada, en varios controles policiales, los agentes revisaban ropa, bolsas y pertenencias personales.