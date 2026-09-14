La Junta Electoral Central estudia la decisión del Supremo de suspender el voto de los nacionalizados con la ley de nietos

La Junta Electoral Central (JEC) se reúne este lunes para estudiar la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la aplicación de la conocida como ley de nietos, a partir de la cual han obtenido la nacionalidad más de 400.000 españoles, hijos o nietos de personas exiliadas por razones políticas de ideología, creencia, orientación e identidad sexual.

A partir de las 12:30, los miembros de la JEC se reunirán en el Congreso de los Diputados y, entre otros pasos a tomar, se espera que pidan información a los consulados para verificar el nexo con el exilio de nacionalizados por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. A partir de entonces, el Supremo tendrá que llegar al fondo de esta cuestión y dictar sentencia.

El Tribunal Supremo estimó la pasada semana parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados ante este tribunal contra el acuerdo de la JEC del pasado 16 de julio y tomó la citada decisión hasta que se acredite que los nacionalizados son descendientes de exiliados españoles.

En el auto en el que se pronuncia sobre las medidas cautelares, el Supremo ordena a la Junta Electoral Central que requiera a la Oficina de Censo Electoral, competente para supervisar el proceso de elaboración del censo, un informe que desglose de los expedientes de inscripción censal que procedan de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la 'ley de nietos' y de los aprobados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción aprobada posteriormente.

Y también pide a la Junta que apremie a la Oficina del Censo Electoral para que ésta le remita el informe completo que solicitó el pasado 16 de julio sobre la aplicación de la ley y el voto por correo de residentes ausentes, así como la elaboración de una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.