El Gobierno critica la "inaudita" decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos' y la derecha insiste: "Están inflando los censos"

Después de que el Tribunal Supremo suspendiera de forma cautelar el derecho al voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad por la llamada ley de nietos, continúa el análisis de esos autos que advierten del peligro "real, fundado y serio" de que esos votos afecten "a la transparencia y objetividad del proceso".

Desde el Gobierno se pronunciaron en las primera horas los ministros de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y de Presidencia, Félix Bolaños. A través de las redes sociales rechazaron los argumentos del Supremo y expresaron su deseo de luchar por la igualdad de todos los españoles.

Esta mañana la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha criticado la decisión con un post en X en el que acusa a PP y Vox de "cargar" contra los hijos y nietos de los exiliados: "Utilizan el bulo del pucherazo porque decir abiertamente que no quieren que las víctimas del franquismo voten canta demasiado", ha acusado a la oposición.

“Primero cargaron contra los exiliados. Ahora, contra sus hijos y nietos. PP y Vox utilizan el bulo del pucherazo porque decir abiertamente que no quieren que las víctimas del franquismo voten canta demasiado.



Son un peligro democrático. Y no vamos a permitirlo.“ — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) September 11, 2026

Desde el ala de Sumar del Ejecutivo de coalición, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha calificado la decisión del Alto Tribunal como algo "inaudito" y "sorprendente": "Hay españoles que tienen derecho al voto y otros que, cautelarmente, no tienen derecho al voto", ha dicho este viernes en una entrevista al programa La Hora de la 1 de TVE.

En el Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha querido lanzar "campanas al vuelo": "Estaré satisfecho cuando haya resolución definitiva y tengamos garantía de que las elecciones no se pueden robar" y de que "no se altera de forma fraudulenta el censo al servicio del PSOE y la desesperación de un gobierno cobarde y traidor".

Y durante el debate del Estado de la región de Madrid se ha referido a las medidas cautelares del supremo la presidenta Isabel Díaz Ayuso que ha acusado al Ejecutivo de estar "inflando los censos porque no le llegan los votos".