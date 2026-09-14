Zverev domina al local Shelton para lograr el US Open y afianza la temporada con sus dos primeros Grand Slam

El tenista alemán Alexander Zverev completa su año de consagración como un 'grande' del tenis y conquista su primer US Open al derrotar en la final al estadounidense Ben Shelton en cuatro sets por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, en tres horas y 33 minutos.

'Sascha' llevaba años considerado el mejor tenista de la historia que no había ganado un GS, hasta que esta temporada en Roland Garros aprovechó la ausencia de Carlos Alcaraz y la temprana derrota de Jannik Sinner para romper el mal fario que le perseguía en su carrera. Ya no es el 'mejor' de esa cruel lista de jugadores que se quedaron cerca de ganar un grande, pero ahora es doble campeón y lleva tres finales consecutivas contando Wimbledon (donde perdió ante Sinner).

Es cierto que para levantar ambos trofeos, el alemán solo ha ganado en el camino a un jugador que estuviera en ese momento en el Top 10, y ha sido precisamente en la final de Nueva York contra Shelton.

Y pese a que solo era su segundo Grand Slam, Zverev estaba tan concentrado en mantener el nivel de juego que ni siquiera se dio cuenta de que había ganado la final hasta que el público lo celebró antes que él.

El jugador de Hamburgo parece que por fin se ha quitado los fantasmas que le perseguían desde hace varios años, seguramente de mayor manera después de haber perdido la oportunidad de haber sido campeón en Nueva York en 2020, cuando tenía el partido por el título contra el austriaco Dominic Thiem en su mano.

En la final de este US Open, Zverev tenía que lidiar con la afición y el ímpetu del joven Ben Shelton, de 23 años y que jugaba su primera final en un grande y además con la presión de hacerlo ante su público, deseoso de ver un campeón estadounidense por primera vez desde que Andy Roddick se coronase en 2003 ante el español Juan Carlos Ferrero.

También le podía pesar al octavo favorito ser el primer jugador afroamericano en esta final desde Arthur Ashe en 1972 y su balance negativo con el alemán, al que nunca había ganado en sus cinco anteriores duelos, con solo un set ganado. Y pese a su gran recorrido en el torneo, sobre todo con esa victoria en cuartos ante Alcaraz, Shelton no pudo con el de Hamburgo, más sólido todo el encuentro y que solo ofreció resquicios en el tercer parcial a un estadounidense que cometió casi 50 errores no forzados (47).

El alemán impuso su saque en el duelo de servicios Zverev empezó mejor gracias a un break sobre el primer saque del estadounidense, botín suficiente porque con el suyo no dio opciones pese a sufrir cuando tuvo que jugar con segundos. Tras el 6-3, Shelton elevó su nivel y plantó más batalla en una segunda manga con solo una pelota de quiebre a favor del campeón de Roland Garros, más atinado en el tie-break, que arrancó con un definitivo 5/0 y que le puso en la misma situación de 2020. ““ El alemán continuó más sólido y el americano trató de resistir, logrando en el decimotercer servicio de su rival tener una oportunidad de rompérselo. No la aprovechó, pero con otra 'muerte súbita' asegurada y contra todo pronóstico, a Zverev le falló su servicio y sufrió su único break, un precio caro porque le dio el set a Shelton. El público se vino arriba y el estadounidense quiso hacerlo, pero el actual 'Sasha' no suele dar muchas concesiones a los nervios. Le rompió al americano en su primer saque del cuarto set para tirar un jarro de agua fría sobre la Arthur Ashe y puso la directa sin miramientos hacia su segundo 'grande'.