Zverev conquista Roland Garros tras una batalla a cinco sets y logra su primer Grand Slam

El tenista alemán Alexander Zverev se ha proclamado este domingo campeón de Roland Garros tras imponerse al italiano Flavio Cobolli en la final por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1, logrando así el primer título de Grand Slam de su carrera después de varios intentos fallidos.

El número 3 del mundo ha peleado durante 4 horas y 16 minutos para finiquitar la victoria, tras las finales perdidas en el US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Open de Australia 2025. En una edición marcada por las sorpresivas eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, así como por la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, campeón de las dos últimas ediciones.

Desde el inicio del torneo, el número 3 del mundo asumió el papel de favorito y la presión que ello conlleva, que terminó convirtiéndose en su principal rival. Zverev logró sostenerla hasta la final, donde por momentos volvió a aparecer, pero acabó liberándose para romper un maleficio que parecía definitivo.

El partido se ha decidido también en los errores: el italiano cometió 65 fallos no forzados por 54 del alemán. Las imprecisiones en los momentos clave y la incapacidad de ambos para imponer su tenis han dado lugar a una final muy igualada, que ha acabado cayendo del lado de Zverev, quien partía con mayor experiencia.

Cobolli, que hasta ahora no había superado los cuartos de final en un Grand Slam, ha tardado en entrar en el partido, pero se ha mantenido con vida, aferrándose al duelo y, tras remontar en dos ocasiones, ha forzado un quinto set en el que su resistencia ya no ha sido suficiente.

El de Hamburgo suma así el título número 25 de su carrera, incluidos siete Masters 1.000, aunque ninguno tan importante como este Roland Garros, que le coloca en un escalón superior de la historia.

Es su primer título de la temporada, en la que acumula 35 victorias, 20 de ellas sobre tierra batida, pese a haber mostrado dificultades para imponerse a los mejores del circuito. De hecho, sus cuatro derrotas en arcilla este año habían llegado ante tenistas italianos, una espina que se ha quitado precisamente ante Cobolli, al que ya había vencido en Madrid.

El italiano, que ocupó el lugar de la finalista del año pasado Jannik Sinner, no pudo repetir la hazaña de Adriano Panatta, último campeón italiano en París hace 50 años, quien además fue el encargado de entregar el trofeo.