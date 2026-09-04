Coco Gauff despacha a Paula Badosa en el US Open

La estadounidense Coco Gauff eliminó este jueves a la española Paula Badosa en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y se enfrentará en la tercera a la también española Cristina Bucsa. Gauff, cuarta del mundo y campeona en Nueva York en 2023, se impuso a Badosa, ahora 87 en el ranking, por 6-4 y 7-6(5) en 1 hora y 59 minutos de partido.

Dos errores letales de Badosa, en sendas dejadas que se quedaron cortas y murieron en la red, le costaron 'breaks' en el séptimo juego del primer set y en el tercero del segundo. Parecía que Gauff tenía el partido bajo control en el segundo set, pero tres errores en sus subidas a la red en el octavo juego dieron una vida a Badosa, que logró su primer 'break' para igualar 4-4.

Gauff volvió a romper para el 6-5 y sacar para el partido, pero Badosa se lo devolvió y forzó el desempate. Gauff se puso con dos bolas de partido tras una doble falta de la española. Badosa salvó la primera, pero Gauff selló la clasificación en la segunda.

Badosa y Gauff llegaban al partido de este jueves con un balance de 8-5 favorable a la española, incluidos sus dos últimos enfrentamientos: en el torneo de Berlín de 2026 y en el Abierto de Australia de 2025.