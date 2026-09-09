Carlos Alcaraz sucumbe ante un épico Ben Shelton en cuartos de final del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz no podrá defender el título del US Open al haber sido eliminado este miércoles por el estadounidense Ben Shelton en cuartos de final. El murciano verá así reducido su colchón de puntos el próximo lunes en el ranking ATP, donde ocupa la tercera posición.

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico que duró 4 horas y 28 minutos y que terminó pasadas las 03:30 de la mañana en Nueva York, seis horas más en España en la península. Shelton se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe en las semifinales.

Son 1.600 puntos los que pierde el murciano, que no obstante no ve amenazada una posición que ya ocupaba después de cinco meses de ausencia de las pistas por lesión, una lesión de muñeca que se produjo en el Conde de Godó en Barcelona.

Por su parte, Shelton, de 23 años, subirá un puesto más desde el quinto, que ya era el mejor de su carrera, a la espera de lo que haga en semifinales ante Tiafoe. El de Atlanta o su compatriota aseguran un estadounidense en la final del último Grand Slam de la temporada, que no ve ganar un tenista local desde Andy Roddick en 2003.

Shelton, número 9 del mundo, no había ganado nunca a un 'top 3'. De hecho, su balance hasta hoy era de 0-17. Pero el estadounidense se disfrazó de Novak Djokovic, restando como nunca y sacó al murciano de sus casillas durante gran parte del duelo.

El partido tuvo un peaje físico, pues Alcaraz vomitó dos veces sobre una toalla durante el cuarto set. Hasta hoy, el de El Palmar (Murcia) iba 15-1 en sus partidos a cinco sets, con una sola derrota a manos de Matteo Berrettini en sus inicios como profesional.

Nadie se quiso perder el desenlace en la pista central de Flushing Meadows, en la 'ciudad que nunca duerme', y pasadas las 3:30 horas locales se batió el récord que dejaron en 2022 el propio Alcaraz y el italiano Jannick Sinner.