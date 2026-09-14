Los hermanos acusados del crimen de Francisca Cadenas vuelven a Hornachos para la reconstrucción de los hechos

Seis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, los dos hermanos acusados de este crimen regresan este lunes al municipio pacense para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez instructor.

Los dos hermanos detenidos acusados de matar a Francisca Cadenas, Julián y Manuel González, han llegado pasadas las 9:30 horas de este lunes desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanecen en prisión provisional a tenor de las diligencias abiertas por el Juzgado de Villafranca de los Barros por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

Los detenidos han sido recibidos con gritos de “asesinos” e “hijos de puta” por parte de algunos vecinos, que han cargado contra el furgón de la Guardia Civil visiblemente emocionados y también han insultado a los abogados defensores, a quienes han llamado "cobardes" y "sinvergüenzas".

Además de la reconstrucción del crimen, también está prevista la grabación del recorrido que realizó José Antonio, el hijo menor de Francisca, la noche de la desaparición; una inspección en la vivienda de los dos hermanos, Julián y Manuel González, y el desarrollo de los itinerarios que ambos realizaron en el día de los hechos tanto antes como después del crimen.

Los restos óseos de Francisca Cadenas fueron hallados enterrados bajo el suelo enlosado del patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos en relación con el caso. En el marco de una investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la localización de los restos óseos se produjo el pasado 11 de marzo.

Dos días antes, los dos hermanos prestaron declaración ante la UCO en calidad de investigados después de que la Guardia Civil realizara una semana antes un nuevo trabajo de reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se tenían noticias desde el 9 de mayo de 2017.

En estos ocho años y cuatro meses, la desesperación de la familia y la conmoción en la localidad han estado siempre presentes, un periodo en el que hubo concentraciones vecinales para exigir más medios en la investigación y diversas diligencias.

La abogada de la familia "irá a por todas" Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, ya ha anunciado que irá “a por todas” para que sobre los hermanos recaiga una pena de prisión permanente revisable, especialmente si se corrobora que hubo una agresión sexual previa al crimen. Este posible móvil no es una hipótesis aislada, pues aparece recogido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha expuesto la letrada. Caso Francisca Cadenas: qué se sabe del crimen, de la confesión y de la investigación nueve años después Santiago Riesco Pérez Desde el hallazgo de los restos óseos, el juez instructor ha tomado declaración a los hermanos acusados del crimen, a los tres hijos y el marido de Francisca Cadenas, al guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos en la noche de la desaparición de la mujer, dos vecinos de ésta y un compañero de trabajo de uno de los ahora encarcelados.