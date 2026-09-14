Bolaños acusa al Poder Judicial de "corporativismo" por archivar su queja contra el juez Peinado y recurre su decisión

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que critica su "corporativismo" y "conservadurismo" por archivar las quejas que él mismo emitió contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez.

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, Bolaños ha recurrido la decisión del CGPJ de archivar las quejas que emitió por distintos comportamientos del magistrado, quien también había intentado imputar al propio ministro en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno.

El ministro ha denunciado ante el Poder Judicial en varias ocasiones presuntas irregularidades del Juez Peinado, entre ellas la supuesta "extralimitación" en sus funciones cuando tomó declaración a Bolaños como testigo y cuando pidió al Supremo que le investigara por malversación y falso testimonio. Una petición que desestimó el alto tribunal por falta de indicios.

Bolaños también denunció presuntas filtraciones de escritos a la prensa antes de que se notificaran a las partes, entre otras cuestiones.