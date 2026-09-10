El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos declara como imputado ante el juez del caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga el caso Leire Díez, va a escuchar este jueves la declaración como investigado de Leonardo Marcos, ex director general de la Guardia Civil en la investigación sobre una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Aunque en un primer momento Pedraz descartó imputar a Marcos por no apreciar indicios en su contra, semanas después accedió a la petición del PP, que lidera la acusación popular en la causa. Su citación se produce sólo un día después de que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declarase que fue Cerdán quien encargó los contratos a los que la UCO apunta como vía de pago del PSOE a Leire Díez.

Marcos ha sido citado a las 10:00 horas y media hora después como testigo ha sido citado el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, según la providencia, a la que tuvo acceso RTVE, en la que el juez pedía además a las Fiscalías (la del Estado y la de Badajoz) que envíen la documentación completa sobre la denuncia contra Leire Díez.

El exjefe de la UCO denunció presiones de Marcos Cabe recordar que el que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa", según un oficio de los investigadores. Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada". El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial". En dicha reunión de julio de 2024, según la UCO, también participaron el jefe de Policía Judicial y el DAO, un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas, igualmente investigado. El DAO por su parte ha aportado los documentos con los que pretende demostrar que no estuvo presente porque estaba de viaje en Logroño para la clausura de un curso. El DAO de la Guardia Civil asegura en el Senado que no ha pensado en dimitir pese a su imputación