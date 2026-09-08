Las empresas deberán informar "con exhaustividad" a sus trabajadores de sus derechos y de si usan algoritmos

Las empresas estarán obligadas a indicar por escrito a los trabajadores su salario, horario y derechos de conciliación, así como a informarles "con exhaustividad" de si utilizan algoritmos para organizar su trabajo. Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros en un real decreto, que también aumenta los requisitos para establecer un periodo de prueba en los contratos.

El texto traspone, de manera parcial y tras cuatro años, la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles de la Unión Europea, y aprovecha para desarrollar también cómo se regulan esas semanas o meses en los que la empresa puede despedir al trabajador sin preaviso ni indemnización, siempre que no sea por embarazo.

Según ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los contratos detallarán el salario neto, los complementos y retribuciones variables, así como el porqué de esas diferencias retributivas. Igualmente, deben concretar el horario, si se trabaja por turnos o no y cuáles son las medidas de conciliación y corresponsabilidad a las que se tiene derecho.

"Esta norma habla de previsibilidad", ha señalado la ministra. "No puede ser modificado sin el conocimiento expreso de la persona trabajadora", ha añadido.

En cuanto al periodo de prueba, el periodo máximo es de seis meses, salvo que se haya acordado algo diferente en el convenio colectivo, de acuerdo con el Estatuto de Trabajadores. Ahora, la nueva norma exige, además, justificar los motivos para ampliar esa duración.

¿De qué debe informar la empresa? Los elementos esenciales del contrato El Ministerio de Trabajo ha enumerado qué debe figurar, como mínimo, en el contrato laboral: Fecha de comienzo y de fin;

Domicilio social y centro de trabajo;

Contenido de la prestación laboral;

Si es temporal, su justificación;

Categoría o grupo profesional;

Retribución: salario base, complementos, modo de cálculo de conceptos variables y criterios de percepción;

Tiempo de trabajo: duración y distribución de jornada, supuestos en los que se puede modificar, horas extras y su retribución, vacaciones;

Distribución irregular de la jornada a lo largo del año: sistema de fijación, periodos mínimos de preaviso, periodos de actividad o inactividad para los fijos-discontinuos;

Duración y condiciones del periodo de prueba. Su justificación si por convenio se alarga más allá del plazo normal legal;

Derecho de formación proporcionada por la empresa.

¿Cómo deben informar las empresas? La norma obliga a las empresas a informar desde el inicio de las condiciones del contrato. Esa información debe ser accesible y adecuada a las personas con discapacidad. Quienes ya tengan un contrato vigente pueden solicitar dichos datos respecto a su jornada laboral, salario y demás a la empresa, que deberá proporcionárselos en 30 días como máximo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de empresas y personas trabajadoras un modelo de documento informativo.