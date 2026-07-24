El Gobierno tramitará la reforma del registro horario en septiembre tras cerrar un acuerdo entre Trabajo y Economía

El Ministerio de Trabajo y el de Economía han llegado a un acuerdo para tramitar la ley de reforma del registro horario en septiembre, un asunto que ha enfrentado en los últimos meses a los departamentos de la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz, y del vicepresidente primero y ministro, Carlos Cuerpo.

Así lo han confirmado desde sendos gabinetes, que apuntan a que la tramitación llegará tras un tiempo de trabajo del Ejecutivo para resolver las cuestiones planteadas por el Consejo de Estado. Este órgano emitió un dictamen desfavorable al texto tal y como lo planteó Trabajo, que ahora ha expresado el "respeto absoluto" a lo que puedan responder los sindicatos, puesto que están incumpliendo la fecha límite que les marcaron.