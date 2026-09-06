¿Tienes problemas de conexión cuando hay partido?: LaLiga reactiva los bloqueos masivos de IPs contra el pirateo

El pitido inicial de cada temporada futbolística marca también la reactivación de uno de los mecanismos de filtrado digital más agresivos de Europa. Bajo el paraguas de las resoluciones judiciales dictadas a favor de LaLiga, la patronal presidida por Javier Tebas vuelve a imponer a las principales operadoras de telecomunicaciones del país el bloqueo en tiempo real de cientos de direcciones IP. No obstante, lo que empezó como un cortafuegos contra la piratería, se ha convertido en un problema estructural que no distingue entre el que comete el delito y el que simplemente tiene la mala suerte de "compartir habitación" con él.

¿Cómo funcionan los bloqueos masivos en tiempo real que ejecuta LaLiga? El mecanismo se activa cada jornada, poco antes del inicio de los partidos, y se retira al finalizar la retransmisión. LaLiga identifica direcciones IP vinculadas a servicios de IPTV pirata y solicita a los operadores que las bloqueen durante la franja horaria del encuentro. Sevilla FC y Rayo Vallecano el 15 de agosto en el estadio Ramon Sanchez-Pizjuan AFP7 / Europa Press En la jornada del 15 de agosto de 2026, la primera de la presente edición, se llegó a un pico de 550 direcciones IP bloqueadas simultáneamente. En total, durante la primera mitad de 2026 se bloquearon 7.441 direcciones IP pertenecientes a 36 proveedores de infraestructura distintos, entre ellos Amazon, Cloudflare, Akamai, Alibaba Cloud, Microsoft y Meta. LaLiga defiende que se trata de bloqueos dinámicos “que no son ni masivos ni indiscriminados”, necesarios para proteger unos ingresos que la organización cifra en pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros por la piratería de sus emisiones.

El daño colateral de las redes CDN: por qué caen miles de páginas web inocentes El problema técnico de fondo es que internet no funciona con servidores dedicados en exclusiva a un único portal web. Redes de distribución de contenido (CDN) como Cloudflare alojan bajo una misma dirección IP a miles de servicios y empresas totalmente independientes entre sí. Al bloquear esa IP para frenar una señal pirata, la medida arrastra con ella a todo el ecosistema legítimo que comparte esa infraestructura. Andreu Veà, ingeniero en Electrónica y doctor ingeniero en Telecomunicaciones, lo explica a RTVE Noticias con una comparación sencilla: “Una dirección IP no identifica necesariamente una sola web. Es más parecido a la dirección de un gran edificio que al piso de una sola persona: detrás de la misma IP pueden convivir miles de dominios y servicios independientes”. Esto ocurre especialmente con CDN y proveedores de nube, que comparten infraestructura para mejorar velocidad y protección frente a ataques. “Si se bloquea esa IP desde una operadora, el bloqueo se aplica antes de que el sistema pueda distinguir si el usuario quería acceder a una retransmisión pirata, a una tienda, a un medio de comunicación o a la web de una pequeña empresa”, señala. La Guardia Civil desactiva el canal de 'streaming' pirata más importante en España RTVE.es / EUROPA PRESS Para el ingeniero, no se trata solo de un problema técnico, sino “un problemón de proporcionalidad”: la IP identifica únicamente un punto compartido, no demuestra por sí sola que todas las webs alojadas en ese servidor infrinjan derechos. Lo resume con una comparación: “Es como si para evitar una conexión ilegal de electricidad en un piso, la operadora eléctrica tumbara todo el transformador del barrio y dejara sin luz a todo el vecindario”. Un informe de la Open Observatory of Network Interference (OONI), que analizó las mediciones recogidas en España entre enero y junio de 2026 cruzándolas con una lista de 9,2 millones de dominios, cifra en más de 554.000 los dominios legítimos afectados en algún momento. Cloudflare fue el proveedor más golpeado: con solo el 30% de las IP bloqueadas, concentró el 90% de los dominios afectados, más de 501.000 hosts. Entre los “daños colaterales” documentados por OONI aparecen organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace, UNICEF, ACNUR, Cáritas o Transparencia Internacional, páginas del Senado australiano, tribunales, universidades y proyectos de software como Linux Mint o Qubes OS. Bloqueo de IPs GETTY En España, uno de los casos más conocidos ha sido el de WikiDex, la mayor enciclopedia sobre Pokémon en español, que denunció problemas de acceso a sus servidores de imágenes. Las pasarelas de pago tampoco se han librado: Redsys, la plataforma de pago con tarjeta mayoritaria en España, ha sufrido de forma reiterada fallos en la confirmación de pagos online durante jornadas de LaLiga, afectando a comercios que ni siquiera saben que el problema está en el tráfico bloqueado entre Redsys y Cloudflare, y no en su propia web.

¿Existen formas más precisas de bloquear solo el contenido pirata? Para Veà, la respuesta es clara: sí existen alternativas más quirúrgicas. “Actuar sobre el dominio, la URL, la cuenta o el servidor concreto que distribuye la señal, y pedir su retirada al proveedor correspondiente” sería una vía mucho más precisa que tumbar una IP compartida. También plantea la posibilidad de bloqueos dinámicos pero de duración limitada, “estableciendo un procedimiento ágil para corregir bloqueos erróneos, como se hace con las listas negras de spam”. Su conclusión resume el problema de fondo: “La regla debería ser bloquear el contenido infractor, no una infraestructura compartida, pues el daño creado es incalculable”.

¿Qué dice la justicia española sobre el cierre dinámico de servidores e IPTV? El origen legal de estos bloqueos es la sentencia 310/2024 (recurso 1005/2024) del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024, que estimó íntegramente la demanda presentada por LaLiga junto a Telefónica Audiovisual Digital (TAD). El fallo autoriza el cese inmediato del acceso a las IP identificadas y habilita su actualización dinámica y semanal, incluso durante los partidos en directo, sin necesidad de una nueva orden judicial para cada dirección. Los operadores demandados fueron Movistar, Vodafone, Digi y MásOrange, que se allanaron al procedimiento, es decir, aceptaron las medidas sin plantear oposición judicial. Frente a esta situación, el Congreso ha dado un primer paso, aunque todavía sin fuerza legal. El pasado 29 de abril de 2026, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital aprobó una Proposición No de Ley (PNL) para la reforma de la Ley de Servicios Digitales. Estuvo impulsada por ERC y pactada con el PSOE, con el respaldo de Sumar, Bildu, PNV y Compromís, mientras que PP y Vox votaron en contra y Junts estuvo ausente. De aprobarse, esta nueva ley introduciría exigencias de proporcionalidad tecnológica, graduación de las medidas y límites a las resoluciones judiciales para que no deleguen en la patronal la gestión de las listas de bloqueo sin supervisión.

El contraataque tecnológico: el uso de VPN y las trabas a los proveedores de anonimato Ante la dificultad para acceder a contenido pirateado por los cortes de IP, una parte de los usuarios ha empezado a recurrir a redes privadas virtuales (VPN) para esquivar los bloqueos, una herramienta que la justicia europea ya ha catalogado como software neutro y de uso legítimo, lo que dificulta que pueda ser restringida de forma directa. Tampoco la adopción del cifrado ECH (Encrypted Client Hello), impulsado por Cloudflare y Apple para ocultar a qué dominio se conecta un usuario, ha logrado hasta ahora impedir que el bloqueo por IP siga siendo la principal herramienta de contención empleada por LaLiga. Sobre esto, Veà aclara el funcionamiento de ambas tecnologías: “Una VPN puede evitar un bloqueo local al sacar la conexión por otra red. ECH, por su parte, cifra los datos iniciales de la conexión que antes permitían identificar más fácilmente el dominio visitado. Ambas tecnologías dificultan el filtrado indiscriminado”. Aun así, explica por qué el bloqueo por IP sigue siendo la opción elegida: “Sigue usándose porque es rápido y barato para las operadoras, pero precisamente por eso es una herramienta muy poco precisa cuando una misma IP sirve a muchos servicios distintos y causa grandes estragos”. En paralelo, del lado de quienes sufren los bloqueos por error, algunos servicios legítimos han optado por sacar su tráfico de Cloudflare hacia subdominios alternativos, evitando así quedar dentro del rango de IP bloqueadas cada fin de semana. Así llegan los equipos de La Liga al cierre del mercado: lo que han hecho y lo que les queda pendiente JAVIER BASTIDA

¿Puede la inteligencia artificial ayudar a bloquear con más precisión? Preguntado por si la IA podría resolver el problema del sobrebloqueo, Veà se muestra matizadamente optimista. Considera que sí puede ayudar, “sobre todo para detectar rápidamente señales retransmitidas, mirror-links, cuentas coordinadas o patrones típicos de distribución ilícita”. Pero advierte de un límite claro: “Únicamente debería apoyar la investigación y la decisión humana, no bloquear automáticamente, pues aún generaría más problemas que soluciones”, ya que un sistema automatizado “fácilmente puede equivocarse y generar falsos positivos”, a lo que se suma que buena parte del tráfico está cifrado y los infractores cambian continuamente de dominio. Su conclusión resume el enfoque que reclama para todo el sistema: “Combatir la piratería en directo es legítimo y necesario. Pero la eficacia no debe medirse solo por cuántas IP se bloquean, sino por cuánta señal ilegal se retira sin dejar fuera de servicio a ciudadanos y empresas que no tienen ninguna relación con ella ni ninguna culpa”, y que ven “un grave perjuicio de imagen y económico” cuando se trata de sitios transaccionales como tiendas y comercios online.