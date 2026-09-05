Cinco países confían en alcanzar pronto un acuerdo para crear un centro de devolución de inmigrantes fuera de la UE

Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia confían en alcanzar pronto un acuerdo para crear un centro de devolución de inmigrantes fuera de la Unión Europea (UE).

"En torno a Año Nuevo contamos con cerrar un acuerdo con un país de fuera de la UE", ha dicho en rueda de prensa el ministro de Extranjería danés, Morten Bødskov, tras una reunión en Copenhague con sus colegas de esos países.

Bødskov no ha informado con qué país están negociando pero se ha mostrado confiado en que Dinamarca pueda enviar a los primeros inmigrantes a ese centro "a lo largo de 2027".

El Parlamento Europeo (PE) aprobó en junio pasado el Reglamento de Retornos, que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.

El texto, al que España se opuso desde su concepción, contempla la obligación de abandonar inmediatamente o en un plazo determinado el territorio comunitario a personas de fuera de la UE que no estén en situación regular, aunque "respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional". Entre estos derechos se incluyen el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas.