Los ultras Farage y Bardella firman un pacto contra la inmigración irregular en el canal de la Mancha

Nigel Farage, líder del partido populista de derechas, Reform UK, ha firmado este viernes un memorando de entendimiento junto a Jordan Bardella, presidente de la ultraderecha francesa, Agrupación Nacional. Ambos han acordado colaborar para acabar con la inmigración irregular que parte de las costas francesas a las británicas, a través del canal de la Mancha, si ambos partidos logran llegar al poder en las próximas elecciones.

La firma se ha producido en el congreso anual celebrado estos días en Birmingham —centro de Inglaterra— por Reform UK, un evento en el que ambos representantes de las ultraderechas francesa y británica se ha dirigido a los asistentes, que los han recibido entre aplausos.

Ambos dirigentes han mostrado una copia gigante del documento desde el escenario entre los aplausos de los asistentes.

Reform UK llega a estas jornadas arrastrando una impopularidad cada vez mayor y un periodo de desencuentros entre sus miembros. Ante su caída en las encuestas, publicada por More in Common, en la que se sitúa en el tercer lugar con un 22% del apoyo, su objetivo es mostrar unidad.

A lo largo del verano, Farage y su formación han presentado varias iniciativas con las que intentar reconectar con los electores. Entre ellas un plan para deportar a miles de presos extranjeros de vuelta a sus países de origen y que cumplan allí la condena y la ‘Operación Fortaleza’, que contempla el despliegue de la Marina Real para cortar el paso a las embarcaciones de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha.

Este viernes han dimitido dos altos cargos de Reform UK durante la celebración del congreso anual. El jefe de Política de la agrupación, James Orr, y el principal asesor de Farage, Dan Jukes, que han abandonado sus puestos en medio de las investigaciones por la financiación irregular del partido, remitido a la Policía pro los grupos Laborista y Liberal Demócrata.