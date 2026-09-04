Los ultras Farage y Bardella firman un pacto contra la inmigración irregular en el canal de la Mancha
- El partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, está siendo investigado por presunta financiación irregular
- El líder de la ultraderecha francesa ha elogiado las políticas y propuestas de su homólogo británico
Nigel Farage, líder del partido populista de derechas, Reform UK, ha firmado este viernes un memorando de entendimiento junto a Jordan Bardella, presidente de la ultraderecha francesa, Agrupación Nacional. Ambos han acordado colaborar para acabar con la inmigración irregular que parte de las costas francesas a las británicas, a través del canal de la Mancha, si ambos partidos logran llegar al poder en las próximas elecciones.
La firma se ha producido en el congreso anual celebrado estos días en Birmingham —centro de Inglaterra— por Reform UK, un evento en el que ambos representantes de las ultraderechas francesa y británica se ha dirigido a los asistentes, que los han recibido entre aplausos.
Ambos dirigentes han mostrado una copia gigante del documento desde el escenario entre los aplausos de los asistentes.
Reform UK llega a estas jornadas arrastrando una impopularidad cada vez mayor y un periodo de desencuentros entre sus miembros. Ante su caída en las encuestas, publicada por More in Common, en la que se sitúa en el tercer lugar con un 22% del apoyo, su objetivo es mostrar unidad.
A lo largo del verano, Farage y su formación han presentado varias iniciativas con las que intentar reconectar con los electores. Entre ellas un plan para deportar a miles de presos extranjeros de vuelta a sus países de origen y que cumplan allí la condena y la ‘Operación Fortaleza’, que contempla el despliegue de la Marina Real para cortar el paso a las embarcaciones de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha.
Este viernes han dimitido dos altos cargos de Reform UK durante la celebración del congreso anual. El jefe de Política de la agrupación, James Orr, y el principal asesor de Farage, Dan Jukes, que han abandonado sus puestos en medio de las investigaciones por la financiación irregular del partido, remitido a la Policía pro los grupos Laborista y Liberal Demócrata.
Jordan Bardella se deshace en halagos
Jordan Bardella ha sido el primero en intervenir en la primera de las dos jornadas de debate político a la que le ha seguido un discurso de Farage.
El ultraderechista francés ha centrado su discurso en elogiar las políticas e iniciativas de Nigel Farage, ha asegurado que “Nigel ha luchado por la independencia de su país y su identidad”.
“Para nosotros los franceses, Farage tiene una característica que se ha vuelto poco común en política”, ha continuado Bardella, “dos palabras que ha traído de vuelta al corazón de la política británica. Dos palabras que vuestros líderes han casi olvidado: sentido común. Cuando el sentido común vuele a la política, el poder establecido comienza a desmoronarse”, ha reflexionado.
Ante las críticas que su homólogo ha recibido, Bardella lo ha defendido y se dirige a él: “Acudiste a los votantes y aceptaste sus críticas, porque en la democracia de nosotros los patriotas solo hay un juez supremo: el pueblo”.
A lo largo de su intervención ha previsto que, en el caso de que las derechas lleguen a gobernar en ambos países, los dos “moldearán juntos el futuro”, comprometiéndose a frenar la llegada de botes de inmigrantes de las costas francesas a las británicas, siempre que Marine Le Pen se alce con la presidencia.
“Las próximas elecciones en Francia serán en 2027, y los claros favoritos para ganar son Marine Le Pen como próxima presidenta y Jordan Bardella como el próximo primer ministro”, ha asegurado Farage al comienzo de su discurso.
Sobre el escenario, Farage ha sido conciso y ha suscrito las palabras de Bardella. “Tengo una sorpresa para vosotros”, ha dicho al tiempo que quitaba la sábana blanca que cubría el gigantesco documento del memorando de entendimiento.
“Vamos a firmar un acuerdo histórico que va a frenar los barcos para siempre”, ha explicado en referencia a algunos de sus puntos en relación a los botes que cruzan el Canal de la Mancha.
Por último, los dos mandatarios han firmado, entre bromas sobre el tamaño y peso, el texto que formaliza una colaboración entre ambos partidos políticos.