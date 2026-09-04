Robles firma el ascenso a coronel de Antonio Balas y su permanencia en la UCO hasta que finalice el caso Koldo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha firmado el ascenso a coronel de Antonio Balas —hasta ahora teniente coronel— y su permanencia al frente del departamento anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta que finalice la investigación del caso Koldo.

Según figura en el Boletín Oficial del Ministerio Defensa con fecha 1 de septiembre —al que ha tenido acceso RTVE—, Balas seguirá en comisión de servicio, "de carácter no indemnizable", en la misma unidad a la que fue destinado, "con la finalidad de mantener los niveles adecuados de seguridad pública y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos disponibles", señala la orden.

"El cese en la comisión se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido", añade el texto.

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, y la Fiscalía Anticorrupción pidieron al jefe de la UCO que Balas permaneciera entre los agentes investigadores para esta causa, aunque fuera ascendido, lo que obligaría a la salida de esta unidad.