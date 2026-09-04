Robles firma el ascenso a coronel de Antonio Balas y su permanencia en la UCO hasta que finalice el caso Koldo
- El hasta ahora teniente coronel seguirá en la misma unidad en comisión de servicio hasta que finalice la investigación
- Balas dirige el departamento que investiga los casos que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha firmado el ascenso a coronel de Antonio Balas —hasta ahora teniente coronel— y su permanencia al frente del departamento anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta que finalice la investigación del caso Koldo.
Según figura en el Boletín Oficial del Ministerio Defensa con fecha 1 de septiembre —al que ha tenido acceso RTVE—, Balas seguirá en comisión de servicio, "de carácter no indemnizable", en la misma unidad a la que fue destinado, "con la finalidad de mantener los niveles adecuados de seguridad pública y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos disponibles", señala la orden.
"El cese en la comisión se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido", añade el texto.
El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, y la Fiscalía Anticorrupción pidieron al jefe de la UCO que Balas permaneciera entre los agentes investigadores para esta causa, aunque fuera ascendido, lo que obligaría a la salida de esta unidad.
Al frente de los casos que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez
Balas dirige el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DICEAN) de la UCO, que investiga los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Es el caso de la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales, así como la investigación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su supuesta relación tanto en la causa de Díez como en la del 'caso Koldo', con el posible amaño de contratos públicos y presuntas irregularidades en las cuentas del Partido Socialista.
El nuevo teniente coronel también ha dirigido las investigaciones que afectan al hermano y la mujer de Pedro Sánchez.
La UCO también ha sido la autora de los informes en los que se sustentó la causa que terminó con la condena del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como la del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.