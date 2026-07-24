María Chivite comparece en el parlamento de Navarra, en directo hoy: la presidenta valora el informe de la UCO sobre Cerdán

La presidenta de Navarra y líder de los socialistas navarros, María Chivite, comparece este viernes en el Parlamento Foral para valorar el informe de la UCO sobre el patrimonio del exdirigente socialista Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" irregulares, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron "sus máximos" entre 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

Tras la reunión de la Mesa del Parlamento, el portavoz del PP, Javier García, afirmó a los periodistas que el "demoledor" informe de la UCO "cada vez cierra más el círculo" en torno a la presidenta María Chivite. Lo que dice el informe de la UCO, ha dicho, "deja bien claro que el patrimonio del que disponía el señor Santos Cerdán pertenecía a las diferentes obras y licitaciones de obra en la Comunidad Foral de Navarra".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, consideró que el Gobierno de Navarra "no puede estar mirando para otro lado cuando hay una relación directa y clara de manejo de fondos entre la adjudicación de Belate, entre fondos de la UTE de Belate y la tarjeta de crédito que maneja Santos Cerdán". "Nosotros creemos que María Chivite tiene mucho que explicar y vamos a ver si de una vez y por todas se reconoce la realidad de lo que está pasando y de las vinculaciones claras que hay entre la adjudicación de Belate, entre Santos Cerdán y entre el Gobierno de Navarra", indicó. La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, consideró que el informe de la UCO "jamás debería haberse filtrado", algo que, "si nos paramos a pensar, es una verdadera anomalía democrática".