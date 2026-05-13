Chivite defiende su honorabilidad y la de su Gobierno: "Aquí no ha habido ningún tipo de delito"

En Navarra, este miércoles se ha palpado la tensión durante el arranque de comparecencia de la presidenta navarra, María Chivite, en la comisión de investigación sobre la adjudicación de obra pública. Ante las preguntas del principal partido de la oposición, Chivite ha defendido su honorabilidad y la de su gobierno. "Nadie nos puede señalarme ni a mí ni a mi gobierno como implicados en delitos ni en intentos de interferir en resultado alguno en licitaciones o adjudicaciones públicas".

Tras más de 40 comparecencias en esta comisión de investigación del Parlamento Foral, este miércoles ha sido el turno de Chivite, que ha insistido en que "aquí no ha habido ningún tipo de delito". "Ningún técnico recibió ningún tipo de instrucción o mandato político que interfiriera en sus decisiones", ha señalado. También ha dicho que cortó toda su relación con Santos Cerdán antes de que se diera a conocer el informe de la UCO. También ha negado que se negociase en Madrid su gobierno ni la moción de censura que dio la alcaldía de Pamplona a EH Bildu.

“🔴La presidenta de Navarra, María Chivite, defiende a su Gobierno en la comisión de investigación sobre la adjudicación de obra pública



▪️Chivite recuerda que cortó toda relación con Santos Cerdán antes de conocer el primer informe de la UCO



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En declaraciones a los medios de comunicación, antes de comenzar su comparecencia en la comisión de investigación, Chivite ha "agradecido" el trabajo desarrollado durante estos ochos meses en la comisión y ha manifestado que "se ha ratificado que los controles internos del Gobierno funcionan, más allá de que haya discrepancias técnicas, que es algo habitual".

Chivite: “Somos un Gobierno honesto, alejado de la corrupción” La presidenta cierra hoy la fase de comparecencias en la comisión. Durante su intervención ha negado la comisión de cualquier delito y ha defendido que "somos un Gobierno honesto, alejado de la corrupción". “Tenemos una legislación que cumplimos, controles internos que funcionan y muchos ejemplos”, ha dicho la presidenta sobre la adjudicación de contratos. Chivite ha insistido en que “no ha habido injerencias políticas en las decisiones de los órganos, como las mesas de contratación, ni hay corrupción en mi Gobierno”. Lo que ha podido escucharse, ha señalado, son “discrepancias técnicas, jurídicas, normativas, pero nadie puede señalarme ni a mí ni a mi Gobierno como implicados ni en delitos ni adjudicaciones públicas”. “La presidenta de Navarra, María Chivite, comparece en la comisión del caso Koldo en el Parlamento de Navarra https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/2FlDdDintv“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 13, 2026 Chivite, que ha explicado el proceso para la adjudicación de obras públicas, ha insistido: “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política, nadie encontrará ningún delito en mi desempeño”. Por ese motivo, se enfrentaba a esta comisión con “tranquilidad total”.

Chivite niega tener "ninguna relación con Santos Cerdán" A preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, María Chivite ha negado tener “ninguna relación con Santo Cerdán” desde antes de conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil que implica al exsecretario de Organización del PSOE en una presunta trama de corrupción. Ha explicado que “han sido compañeros de partido desde hace muchos años”, pero que no le avaló como candidata a la Secretaría General del PSOE de Navarra, aunque sí le animó, como hicieron “cientos de personas”. La presidenta navarra ha explicado, además, que su jefe directo era el Secretario General del Partido y no Santos Cerdán, y que sus conversaciones con él versaban “de cómo iba el PSOE en Navarra”. La presidenta ha negado que Cerdán se encargase de pactar los gobiernos de Navarra y España con otras formaciones, ni que esa negociación se produjese en Madrid: “Toda la negación del Gobierno de Navarra fue aquí”. Del mismo modo, que ha asegurado que la moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona también se negoció en la capital navarra. "La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN" y "se informó a los órganos del partido", ha dicho. Cuando Esparza le ha preguntado si pedía al exsecretario de organización del PSOE que le acompañara a reuniones de Madrid, la presidenta navarra le ha acusado de hacer “afirmaciones falsas": "Está obviando que en mi partido hay mecanismos que te legitiman como secretaria general”. Y ha continuado defendiendo su “legitimidad como secretaria general y como presidenta: “A mí me avalan mis afiliados del PSOE de Navarra que han decidido que yo sea la secretaria general y la candidata”. “No deslegitime usted el sistema democrático”, ha espetado Chivite a Esparza. La líder del Ejecutivo navarro ha definido su liderazgo como "participativo", cuando Esparza le ha preguntado si consultó nombramientos con Cerdán: “Me gusta escuchar a mis compañeros a la hora de tomar decisiones. Les pido opinión, pero no consulto”. Y ha continuado “Sí, le pedí opinión”.