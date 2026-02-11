Cerdán, en la comisión de investigación de Navarra: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo"

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que investiga licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno foral que no está solo y que tiene "muchos amigos socialistas" que están con él.

Cerdán, que ha acudido solo y sin responder a los medios a su llegada a la cámara autonómica, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión aunque ha expresado ante los diputados su deseo de "justicia".

El exdirigente socialista ha comparecido en esta comisión por adjudicaciones como la duplicación del túnel de Belate, de las que fue adjudicataria una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte Servinabar, empresa en la que, según documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podría tener alguna participación el también exdiputado navarro.