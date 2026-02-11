Cerdán, en la comisión de investigación de Navarra: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo"
- "Demostraré mi inocencia", ha asegurado Cerdán, que se ha acogido a su derecho a no declarar
- El exdirigente socialista niega haber cobrado comisiones ilegales
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que investiga licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno foral que no está solo y que tiene "muchos amigos socialistas" que están con él.
Cerdán, que ha acudido solo y sin responder a los medios a su llegada a la cámara autonómica, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión aunque ha expresado ante los diputados su deseo de "justicia".
El exdirigente socialista ha comparecido en esta comisión por adjudicaciones como la duplicación del túnel de Belate, de las que fue adjudicataria una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte Servinabar, empresa en la que, según documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podría tener alguna participación el también exdiputado navarro.
"Demostraré mi inocencia"
Cerdán, a pesar de que ha anunciado que se acogía a su derecho a no declarar, ha decidido contestar a la preguntas que le ha comenzado a formular el portavoz de UPN, Javier Esparza. En una de esas respuestas, Cerdán ha asegurado: "Demostraré mi inocencia". Además, Esparza le ha preguntado cómo se encuentra, a lo que el exdirigente socialista le ha contestado: No creo que "le preocupe cómo estoy yo".
Cerdán también ha asegurado que no ha estado con ningún miembro del PSOE desde que ha salido de la cárcel. En este sentido, ha concretado que no se ha visto con la presidenta de Navarra, María Chivite, ni con el exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz. Tampoco con la portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz.
El exsecretario de Organización socialista, además, ha remarcado que no conoce el motivo por el que entró en prisión. Cerdán estuvo en la cárcel de Soto del Real hasta que salió en noviembre del año pasado al decretar el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente su puesta en libertad al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se habían ampliado los indicios contra él.
Además, ha negado haber hecho gasto con una tarjeta de la empresa Servinabar tal y como se indicaba en el informe de la UCO. El exdirigente socialista ha explicado que compartió piso con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, durante año y medio, pero ha negado que fuera su socio. "No he tenido tarjeta de crédito de Servinabar. Es mentira que se gastara dinero de esa tarjeta", ha asegurado.
Al mismo tiempo, Cerdán negó haber cobrado comisiones ilegales. "Yo no he puesto el cazo en ningún sitio", afirmó, al tiempo que añadió que "no hay ninguna prueba" de que sea accionista de Servinabar.