Barkos asegura que no hubo "caso alguno de corrupción" en su etapa en el Gobierno
- La expresidenta ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obras públicas
- Afirma que siempre que ha negociado con el PSN lo ha hecho con Chivite y no con Cerdán
La expresidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado este martes que "siempre" ha negociado con la secretaria general del Partido Socialista de Navarra y jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, las cuestiones que afectaban a ambas formaciones y que "nunca" lo ha hecho “para ningún gobierno” con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Así lo ha asegurado en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obras públicas. Una comisión que está en la última semana de comparecencias, hoy con la expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos y mañana con su sucesora en el cargo, María Chivite.
Niega negociaciones con Cerdán
"A Cerdán lo conozco en el Parlamento de Navarra. Habremos tenido más de una reunión, pero mis relaciones siempre fueron con la hoy presidenta María Chivite. Mi respeto a la figura de la secretaria general, con quien siempre negocio; nunca he tenido reuniones en Madrid", ha dicho, antes de señalar que cuando negociaba con el Estado, "negociaba con los ministerios correspondientes, sin diputados".
Reuniones con Antxón Alonso
Respecto a su relación con Antxón Alonso, administrador de Servinabar, ha señalado que lo conoció en 2015, cuando entró al Gobierno, "en la presentación de un proyecto que es Mina Muga y en representación de Geoalcali". Uxue Barkos ha dicho que “no sabría cuántas reuniones he tenido. En términos oficiales muy pocas, en despacho. Nunca en relación a otros proyectos", ha añadido sobre su relación con Alonso.
Preguntada por una imagen publicada en medios de comunicación en la que aparece con Alonso en sanfermines, la expresidenta ha señalado que no es capaz de explicarla, más allá de que fue en San Fermín, "tomando un aperitivo, cerca de la Plaza de Toros, en un entorno familiar para mí", ha añadido.
Barkos, además ha añadido que "no conocía la relación entre Cerdán y Alonso. No tengo ni idea de cuándo soy consciente de que hay esa relación".
Rechaza que hubiera tratos de favor
La expresidenta ha señalado que su gobierno no dio ningún "trato de favor" a la empresa de Antxon Alonso durante su mandato. "La justicia dirá si hubo cobros o no. No tengo la menor idea de si pagó o cuánto pagó, ni me corresponde. Me correspondía que las cosas se hicieran bien, conocíamos a Acciona, que a veces iba en UTE con Servinabar y con otras", ha dicho.
Sobre la trama que investiga la UCO, Barkos ha señalado que de ser "cierto", "evidentemente desagrada". "Si todo se relaciona con el ejercicio de la política, sorprende y desagrada", ha apuntado antes de señalar que su reacción al enterarse fue de "incredulidad". "Hubo un intento de vincularlo a mi gobierno y ahí la defensa fue inmediata. Navarra no es el ámbito de desarrollo de esa trama", ha defendido.